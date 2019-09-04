花旗稱第二季信用卡簽賬額下跌　8月跌勢加劇

《逃犯條例》修例引起的政治風波至今未獲平息，政府警告本港經濟或於第三季步入技術性衰退。花旗銀行總經理林智剛表示，目前該行業務未受太大影響，但信用卡簽賬額於8月有較明顯跌幅。

料本港全年經濟增長僅0.9%

林智剛出席記者會時指，該行早前第三度調低本港全年經濟增長預測，最新降至0.9%，預料零售及餐飲業所受衝擊較顯着，而未來數月零售數據將進一步下跌，信用卡簽賬、支付及借貸需求均會受影響。

他透露，該行信用卡客戶簽賬額於第二季開始放緩，8月迎來較大跌幅。但他認為，由於8月屬外遊旺季，海外簽賬仍有一定支撐，相信本港局勢對消費氣氛的影響要待9月才會浮現。問及該行離岸戶口開戶數目有否增長，林智剛表示相關查詢確有提升，但增幅並不明顯，亦未觀察到本港出現大規模資產轉移。

花旗銀行持續推動數碼化，現時超過九成交易由非人手處理。（文顥宗攝）

港元拆息或持續波動

近日多間本地銀行調高定存息率「吸水」，林智剛分析指銀行體系總結餘較過往縮水，加上季結及潛在新股上市，令港元拆息持續波動，部分港銀因而調高存息吸客。對於有港銀相繼削減轉按回贈，他指出近日樓市成交回軟，相信樓按市場將會降溫，該行會留意市場變化，但無意掀起價格戰。

此外，本港首批虛擬銀行或於年底前面世，林智剛表示，該行持續推動數碼化，手機銀行客戶按年錄得六成增幅，現時超過九成交易由非人手處理。他透露，該行上半年零售銀行收入按年增一成，而數碼服務收入增長佔約四成，期望今年總收入保持高單位數增速，而數碼渠道收入維持五至六成按年增長。