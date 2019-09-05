美聯儲褐皮書：經濟保持溫和擴張　製造業成經濟隱患

9月4日，美聯儲（Fed）公佈了由亞特蘭大聯儲編製的最新經濟展望調查報告褐皮書，數據採集自12個地方聯儲，採集時間為7月9日至8月23日。報告稱美國經濟保持溫和擴張，但製造業活動有所減少，農業依然面臨多因素的衝擊，多數企業對未來前景表示樂觀。

從7月上旬到7月末，美國經濟活動繼續以溫和的速度增長擴張，雖然對關稅和貿易政策不確定性的擔憂仍在繼續，大部分企業對近期前景持樂觀態度。

消費者支出狀況喜憂參半，大部分地區汽車銷售有所增長，非金融服務業活動進一步增加，旅遊業市場保持活躍，運輸業活動持續疲軟，部分地區聯儲將此歸因於全球需求放緩和貿易緊張局勢加劇。

美製造業臨困境

受到庫存水平較低的影響，房地產銷售受到抑制，新屋開工按月持平，商業地產開工和銷售表現平穩，租賃市場活躍度上昇，貸款需求有所增長。製造業活動較上期有所下降。受到不利天氣和農產品價格等因素影響，農業環境依然薄弱。

美聯儲褐皮書證實了美國製造業面臨的困境，4日公佈的數據顯示，美國供應管理協會（ISM）8月采購經理人指數PMI自2016年以來首次萎縮。美聯儲降息的預期並沒有受到太大影響，CME利率觀察工具FedWatch顯示，美聯儲9月降息25個基點的概率為90.4%。