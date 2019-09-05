格林斯潘：股市將決定美國是否走向衰退　消費者在獨自支橕經濟

股市以及消費者的韌性，正在成為美國經濟是否會走向衰退的關鍵考量因素。

聯儲局前主席格林斯潘（Alan Greenspan）稱，美國股市表現將決定美國是否走向衰退。

格林斯潘接受《CNBC》表示，「我們低估了財富對經濟的影響，以及這種股市波動的影響，我認為我們沒有完全理解或正確衡量這種影響。」財富效應表明，當資產價值上昇時，人們會花更多的錢。

格林斯潘說，「我認為，重要的是要認識到，如果股市出現重大調整，我們將在經濟中感受到這種調整。」

目前全球已有16萬億美元國債陷入負利率區域，格林斯潘認為，美國國債將會步其他國家債券後塵。

值得關注的是，美聯儲官員正在權衡美國經濟中的兩股競爭力量：消費者的韌性與貿易爭端的不確定性和全球經濟增長疲軟的影響。

紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯（John Williams）周三（4日）在紐約發表演講後對記者表示，「消費者現在承擔著所有或者說大部分經濟增長的負荷。」

達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）同日也提及這一主題，他告訴多倫多觀眾他正在觀察宏觀經濟數據疲弱是否會滲透到消費者的態度。卡普蘭說，如果政策製定者等到消費者支出減弱時再行動，那可能為時已晚。