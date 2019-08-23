G7峰會特朗普再來「攪局」？　推銷美國經濟模式　將凸顯盟友分歧

七國集團峰會8月24日至26日於法國海濱城鎮比亞里茨（Biarritz）舉行。回想起2018年的峰會，美國總統特朗普因不滿加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）的言論，拒絕簽署聯合公報，後來甚至提早離開。特朗普種種「不按常理出牌」的行為仍歷歷在目。來到今年，特朗普依然是峰會的焦點，外界都在猜測他會不會有什麼令人意外的言論或舉動。

負責主持峰會的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）不諱言，自從特朗普上任後，起草峰會聯合公報的工作變得更加困難，還決定不發表聯合公報，為44年來首次。

特朗普向來偏好雙邊會議，相信國家主權是國際關係的基礎，而非多邊合作。他上任後，美國外交政策轉向，導致歐美在多個議題出現分歧，如氣候變化、伊朗問題、貿易和脫歐。加上最近的格陵蘭買島風波，特朗普再次發難也不令人意外。

七國集團峰會：七國集團峰會將於法國海濱城鎮比亞里茨（Biarritz）舉行。有商店售賣相關的紀念品。（Reuters）

打開歐日加市場 潛在矛盾成障礙

特朗普今次又帶着怎樣的議程出席峰會？不願具名的美國政府高官向記者表示，特朗普將會向其他國家領袖宣揚美國的經濟模式。有關官員指，特朗普會提到支持就業、支持增長的經濟議程，以及他透過稅改、放鬆管制、投資政策、著重能源和自由、公平和互惠貿易達到的成果。

官員也指，美國見證數年前沒想過有機會出現的增長率，對比起歐洲近年經濟，增長率卻偏低。特朗普會向歐洲、日本和加拿大的領袖討論如何開放市場，確保美國企業能夠出售商品和服務，亦使盟友的經濟能夠隨美國增長。不過問題是，很多歐洲的領袖都視中美貿易戰和關稅戰為經濟問題的其中一個因素，要為未來對策找到共識卻非易事。數碼稅引發美國和法國的矛盾，亦是一觸即發的危機。

七國集團峰會：峰會舉行前，馬克龍與普京會面。前者指，俄羅斯重返七國集團前必須於烏克蘭問題取得進展。（AP）

俄羅斯重返集團？ 明年美國峰會更矚目

經濟貿易議題外，俄羅斯應否重返七國集團的爭議亦不容忽視。特朗普公開支持俄羅斯重返七國集團，有報道指馬克龍也同意，但他之後表示，烏克蘭問題未解決前，讓俄羅斯重返七國集團是「戰略錯誤」。英國和德國亦有保留，加拿大也表明反對。

有官員指，七國集團領袖是基於共識來運作，因此不太可能會投票表決，但預計有關議題仍會出現。2020年的峰會將由美國主持，特朗普屆時將會有更大的自由制定賓客名單。來自智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的鄧根（Nicholas Dungan）預測，討厭國際機構的特朗普不會取消明年的七國集團峰會，邀請俄羅斯總統普京出席反而能夠觸動其他成員的神經，他們亦要決定是否杯葛有俄羅斯的峰會。

七國集團峰會：巴西亞馬遜雨林山火頻繁，馬克龍提出在峰會討論問題。（Reuters）

另一個預視會出現分歧的議題就是氣候變化。巴西亞馬遜雨林火災持續，馬克龍提議在峰會討論相關問題，但向來不承認氣候變化危機的特朗普自然對此不感興趣。特朗普不但退出《巴黎協定》，2018年七國集團峰會討論有關問題時，他亦缺席會議。

戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）代表康利（Heather Conley）認為，目前所見的是美國單獨的制度化，而馬克龍將嘗試以強而有力的方式帶領六國，他們要不就等待美國重回領導角色，要不就要在美國不在的情況下繼續生存。