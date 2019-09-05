【港交所死機】證券界親述　期貨市場混亂5小時　散戶能否追究？

近日港股大上大落，不少投資者轉為「即日鮮」炒波幅。昨日港股勁升900點收市後，投資者希望透過現貨及期貨市場，為今日大市走勢作部署之際，卻發現今早港交所（0388）的期指交易系統突然死機，開市後多間證券行及投資者均未能落盤買賣，一度連港交所的網頁亦死機出現「404 Error」。「死Server」近半個交易日後，港交所於下午2時正式宣布暫停衍生產品市場交易，而期貨夜市亦會暫停。

部分券商暫停叫停網上買賣

截至下午2時收市，恒指9月期貨報26438點，跌38點（0.14%），高水55點，全日僅錄得1.94萬張成交，較昨日日市成交27.1萬張急插超過九成。至於國企指數9月期貨，收報10346點，上升74點（0.72%），高水15點，但日市成交僅得1.16萬張，較昨日的14.1萬張少近92%。

期貨市場的大混亂，早於港股今早9時開市便出現，有網民於討論區上反映無法正常買賣期貨，及後問題急速擴大，有券商反映港交所網站極不穩定，不時出現丟單情況，已經叫停所有香港期交所產品之網上買賣，客戶只能透過電話平倉。其後港交所的網站一度「淪陷」死機，部分裝置更曾經無法連接至供上市公司上載公告的「披露易」。

期貨交易幾近癱瘓，恒生指數9月期貨全日僅錄得1.94萬張成交，按年直插9成。（資料圖片）

港交所其後確認，旗下衍生產品市場的電子交易系統（HKATS）出現連接問題，並正了解情況，並確認其市場網站及集團網站均受技術問題影響，惟問題一直未獲解決，整個期貨市場幾近陷入停頓。及至下午2時，港交所終於宣布，由於電子交易系統出現長時間連接問題，為維護市場有序，已經暫停衍生產品市場交易。

耀才許繹彬稱問題前所未見

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬指，今早9時半左右，陸續有客戶因未能落盤而致電查詢，到9時45分，公司向交易所查詢，交易所直認出現問題，豈料整個早上亦未能搶修。他說，近期市況淡靜，期貨市場反而活躍，「客戶投入度好高」，而今早特首林鄭月娥將發表言論，客戶亦提早作部署。入行超過20年的他直言，衍生產品市場系統出現連接問題是前所未見，難以估計原因。

立法會金融服務界議員張華峰指，正嘗試聯絡交易所負責人，初步知悉問題與交易系統接駁問題有關，但由於該系統屬封閉性，只允許會員接入，相信可排除黑客入侵的可能性。他又指，期貨市場在這個「敏感時刻」出現問題令人關注，期望港交所盡快回復系統正常運作。但他認為，截至下午2時期貨收市，港股現貨市場的波動不大，相信造成的損失有限。

許繹彬形容今次事件前所未見，並指不少投資者由於觀望特首林鄭月娥見記者，已作出相關部署。（區嘉俊攝）

民眾李振基稱手動平倉亦告失靈

中資券商民眾證券董事總經理李振基（Keith）入行多年，形容今次港交所期貨市場「冧機」可謂史上首見。他表示，今早9時30分左右，已有同事反映期貨市場出現異常，「同港交所系統斷咗線，不斷Cut，交易量亦較平時少，到10點左右又好似好返，但之後再壞過！大約到11點左右，我哋索性停落新單。」Keith補充，期間他們亦可透過「Click機」直駁港交所系統，做到手動平倉，但到11時30分左右，就連「Click機」也失靈。

Keith表示，今早已收到許多行家都出現類似問題，已紛紛建議港交所停市，「我唔知係因為我哋行家叫佢先咁做，抑或佢本身已咁諗。」他表示，該行今日期貨成交量較平日大減八成，但慶幸不是昨日死機，「好彩唔係琴日冧機，個現貨市場郁得咁犀利！今日現貨升幅唔算勁，但早上諗住平倉，落咗單，但如果個會（即聯交所）張單返唔到來，都唔算平咗倉！」問及如何處理期貨「死機」造成的損失，李振基稱，「如果係我地公司死機，隨時要畀賠錢畀客人，但港交所死機，無辦法啦！」

立法會金融服務界議員張華峰認為，由於交易系統屬封閉性，只供會員使用，可排除黑客入侵的可能性。（資料圖片）

向港交所追究賠償或此路不通​

期貨市場陷入一片癱瘓，部分投資者未能平倉難免造成損失，但要向港交所「問責」追討賠償，似乎此路不通。根據《證券及期貨條例》，認可交易所以及代表交易所行事的人，包括董事局成員等，只要是出於真誠而作出或不作出任何作為，則在無須就此承擔任何民事法律責任。

興證國際證券副總裁盧駿匡直言，停市期間散戶「無嘢可以做，只能等開市」，期望外圍市況無大變動，「今日恒指早上升100點，之後倒跌200多點，暫時上下波幅唔算好勁！」他直言，事件對港交所有負面影響，影響投資者信心，關注公司之後的解釋。