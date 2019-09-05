【收市總結】港交所暫停期貨交易　累港股倒跌險守26500點

撰文：張偉倫
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港股今早先升後跌。今日市場有連串好消息，包括特首林鄭月娥正式宣布撤回「逃犯條例」修訂，中美將於下月重啟貿易談判等，大市更一度升逾200點，力迫26700點。可是香港交易所（0388）衍生產品系統出現連接問題，在午後更宣布從下午2時起，暫停期指及期權交易，觸發港股由升轉跌，只能險守26500點收市。
恒生指數收市報26515點，跌7點；國企指數收市報10384點，升95點，成交額為831.59億元。
港交所隨大市下跌
港交所今日低收，期間低見243.2元，收市報247.2元，跌0.3%。個別券商股亦低收，耀才證券（1428）跌2.2%，收市報1.34元。
昨日反彈的地產股及收租股，今日紛紛下跌，九龍倉置業（1997）跌3.1%，收市報44.85元，恒基地產（0012）跌3.1%，收市報37.5元，新鴻基地產（0016）跌2.9%，收市報115.1元，新世界發展（0017）跌2.8%，收市報10.3元，領展房產基金（0823）跌2.3%，收市報89.4元。
零售股今日亦回落，莎莎國際（0178）跌7.9%，收市報1.75元，周生生（0116）跌1.9%，收市報8.83元，周大福（1929）跌2.2%，收市報7.05元。
重磅股騰訊控股（0700）今日一度下跌，收市報341.4元，升0.06%。唯另一重磅股滙豐控股（0005）跌0.7%，收市報57.5元。
手機設備股上揚 瑞聲抽升12%
不過手機設備股卻逆市上揚，瑞聲科技（2018）升12%，收市報39.1元，舜宇光學（2382）升2.3%，收市報113.3元，鴻騰（6088）升5.7%，收市報3.55元。