港交所已完成初步調查　稱交易系統軟件出問題　與供應商合作解決

香港交易所（0388）今午因系統連接出現問題，宣布自下午2時起停暫停衍生產品交易。港交所指出，為了維護市場秩序，已完成有關電子交易系統（HKATS）連接問題之初步調查。

港交所確認，由於供應商提供的交易系統軟件出現問題，影響衍生產品市場；正與供應商合作解決此問題，並將適時提供最新消息。不過並無提及明日是否可以復市。

今早已有投資者指出，期指交易不暢順，甚至無法下單，港交所承認系統連接出現問題。有證券商在今早11時左右，已決定停止與期貨交易所的交易，亦有證券商建議港交所，停止期貨買賣以示公平。直至下午2時，港交所才宣布暫停交易，有關安排惹來市場人士批評。受上述因素影響，9月期指成交張數減至1.9萬張。

李小加﹕停市屬重大決定

證監會表示，就港交所因為電子交易系統出現連接問題要暫停期貨及期權交易，雙方密切合作，期望盡快解決問題，並確保市場獲悉有關進展。

至傍晚港交所行政總裁李小加指出，在任何一個市場，停市都是一個大決定、一個不能隨便做的決定，只有在判斷市場運行已不再有序的情況下，才會做出停市的決定。今天下午2時，港交所判斷衍生品市場已不再有序，因此做出了停市的決定。他指出這種判斷永遠不容易，港交所正在繼續調查事件的根本原因並會盡快向市場公布。