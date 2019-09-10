花旗料3內銀股最受惠降準　籲留意MLF利率走勢了解貨幣政策鬆緊

人民銀行於上周五宣布，從下周一（16日）起全面下調存款準備金率0.5個百分點，而城商行則會在10月及11月，額外合共降準1個百分點，希望透過降準以刺激經濟增長。花旗銀行發表報告，預期人行全面降準0.5個百分點後，有助銀行明年淨息差擘闊1.5個基點，並刺激稅後淨利潤增加0.47個百分點。

花旗預期中國銀行（3988）﹑中信銀行（0998）及光大銀行（6818）最能夠從今次降準中受惠。

花旗亦關注貸款市場報價利率有可能下調，認為市場人士要留意在9月7日及17日到期的中期借貸便利（MLF），到期後是否可以延續，以及延續的數額是否可以維持。若人行不延續9至11月到期的MLF，反映出人行維持中性貨幣政策，若全部或部份MLF到期後可以延續，反映出人行採取較寬鬆政策。

花旗預期在本月延續的MLF，利率有可能回落5至15個基點，所以預期在本月20日公布的貸款市場報價利率將會下調，銀行的貸款利率可能更快下降，或不利銀行股業績。

該行假設人行在今年內下調MPF利率15個基點﹑明年貸款市場報價利率會較今年下降25個基點，預料其覆蓋的銀行息差將會收窄3.9個基點，稅後淨利潤跌2.7%。