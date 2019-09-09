邱騰華：香港與東盟自由貿易協定　是加強雙方合作重要支柱

香港與東盟的《自由貿易協定》及《投資協定》為企業提供更明確及清晰的營商規則，是加強雙方經濟合作的重要支柱。兩份協定的簽訂更充分展示香港與東盟就維持自由開放的貿易及投資所作的共同承諾，向外界發出正面信息。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（9日）在泰國曼谷出席第三屆中國香港—東盟經貿部長會議時作出上述發言。與會的經貿部長於會上檢視兩份協定的落實進展，並就未來跟進工作提出意見。

香港與東盟於2017年11月簽訂《自由貿易協定》及《投資協定》，涉及香港和老撾、緬甸、新加坡、泰國和越南的部分於今年6月生效。邱騰華指出，香港期望餘下的東盟成員國對兩份協定的內部批准程序能盡快完成，以落實協定帶來的好處。

東盟為香港第二大貿易夥伴

香港與東盟一直保持緊密的經貿關係，過去10年間（即2008年至2018年），雙方的貨物貿易總額增長近百分之八十五。自2010年起，東盟成為香港第二大的貿易夥伴，香港與東盟的貨物貿易總額在2018年達1,360億美元，佔香港與全球貨物貿易總額的百分之十二。東盟於2017年是香港第四大的服務貿易夥伴。

邱騰華指，雙方日益頻繁的經貿聯繫促進區域繁榮，他期望與東盟繼續加強經貿關係。

會議舉行期間，邱騰華分別與泰國副總理兼商務部長Jurin Laksanawisit和東盟秘書長林玉輝舉行雙邊會議，就當今瞬息萬變的全球貿易形勢下的區域性貿易議題交流意見。

邱騰華將於今晚返港。