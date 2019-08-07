新加坡成立國際仲裁中心　負責人：連接中國東盟　爭做首選仲裁地

北海仲裁委員會8月7日宣布將在新加坡設立北海亞洲國際仲裁中心（BAIAC），處理包括中小型經濟爭端等在內的個案。北海仲裁委員會表示，未來會推動成立中國-東盟仲裁員小組，配合擴展加深中國與東盟的區域經濟合作。

北海亞洲國際仲裁中心網站截圖（www.baiac.org）

北海仲裁委員會指出，有兩個重要因素推動BAIAC在新加坡成立，首先是由於中小型的經濟爭端，普遍存在於跨境商業交易，低成本和高效的國際仲裁成為需求。

該會指，其二是新加坡作為解決國際爭端的重要國家之一，為該地區「一帶一 路」倡議、亞洲貿易合作以及中國和東盟各方投資相關的爭端提供服務。隨著中國與新加坡和東盟企業的經濟關係不斷鞏固加深，新加坡成為仲裁和調解的理想地。同時，《新加坡調解公約》亦對此提供支持。

聲明指出，BAIAC將推動成立中國-東盟仲裁員小組，以促進人文交流，成為擴展加深中國-東盟區域經濟合作的一個重要方面。

北海仲裁委員會成立於2003年，總部位於廣西，在中國29個城市設立仲裁庭，受理案件範圍包括經濟貿易、銀行信貸、互聯網金融、房地產、建設工程等。

↓↓ 聲明全文 ↓↓

北海仲裁委員會在新加坡設立北海亞洲國際仲裁中心

新加坡，2019 年 8 月 7 日

北海仲裁委員會今天宣布，將在新加坡建立一個國際仲裁中心，即北海亞洲國際仲裁中心（BAIAC）。此為總部位於廣西北海的北海仲裁委員會首次建立國際仲裁中心。北海仲裁委員會成立於 2003 年，在中國 29 個城市設立了仲裁庭，包括北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津、杭州、成都、昆明、西安、蘭州、銀川、西寧、烏魯木齊、大連、鄭州、海口、佛山、東莞等地，為當事人提供了便利的國內仲裁服務體系。2018 年，北海仲裁委員會在全國範圍內共立案 5.8 萬餘件；2019 年上半年，共立案4.7 萬餘件。

兩個核心因素推動了 BAIAC 在新加坡的成立。首先，中小型經濟爭端普遍存在於當今常見的跨境商業交易中，包括中國人在內的當事人需要低成本和高效的國際仲裁來解決此類爭端。其次，新加坡作為解決國際爭端的重要國家之一，為該地區與「一帶一路」倡議、亞洲貿易合作以及中國和東盟各方的投資相關的爭端提供了服務。隨着中國與新加坡和東盟企業的經濟關係不斷鞏固加深，新加坡成為仲裁和調解的理想地，與此同時，《新加坡調解公約》也為其提供了支持。

BAIAC 將推動的另一個舉措是成立中國-東盟仲裁員小組，以促進人文交流。這將成為擴展加深中國-東盟區域經濟合作的一個重要方面。

BAIAC 已任命 Steve Ngo（吳偉偉）教授擔任主席，吳教授為新加坡仲裁從業人員，有着在中國、印度、印度尼西亞和東盟仲裁的豐富經驗。亞洲地區委員會的傑出人士也將協助他進行工作，其中包括印度前法律與司法部部長 P.K. Malhotra 教授、斯里蘭卡退休司法部部長、前首席大法官 Mohan Peiris 教授、印度尼西亞 Frans Winarta 律師事務所管理合伙人 Frans Winarta 教授；中國廣西省南寧市萬益律師事務所高級合夥人王瑩文先生。BAIAC 的成立儀式將於 2019 年 8 月 8 日在新加坡舉行。

北海仲裁委員會副主任朱際范表示：「作為北海仲裁委員會向東盟延伸發展的一部分，考慮到其東南亞法律和金融中心的地位，我們選擇新加坡作為第一站。北海仲裁委員會將與所有當地利益相關方密切合作，以建立亞洲最好的國際仲裁中心之一，並朝着成為該地區爭端當事方的首選仲裁地之使命邁進。」

吳教授表示：「我很高興新加坡一直被視為始終保持中立，並且值得信任和尊重的仲 裁地。近年來，全球仲裁行業也面臨着諸多挑戰，我們了解到許多爭端當事方認為仲裁費用高昂、仲裁程序越來越複雜。總的來說，亞洲是一個價格和文化敏感的地區，我們需要開始考慮仲裁當事方的需求，特別是中小企業。希望 BAIAC 能夠滿足這些需求，我們也期待着為仲裁當事人提供服務。我們還期待與商業協會、專業機構和其他區域仲裁中心更好地合作，共同努力改善當前的仲裁行業。」

為了實現這些目標，以《聯合國國際貿易法委員會仲裁規則》為基礎的 BAIAC 仲裁規則將進行修改，納入「小額仲裁程序（簡易程序）」，以便更快、更經濟地處理小額爭議。BAIAC 的費用將穩定在一個更合理的水平，以促進更多的爭議得到有效的仲裁。