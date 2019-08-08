【8.8跨部門記者會】邱騰華、陳帆：止住暴力才能止住混亂

政府今日（8日）下午舉行跨部門記者會，商務及經濟發展局局長邱騰華表示，自《逃犯條例》修例風波以來，本港零售、酒店入住率及旅遊業錄得明顯跌幅，其中8月初的整體訪港旅客數字按年下跌31%，預期下半年情況會進一步惡化。 他又指，近期的和平遊行示威，逐漸演變為衝突、流血事件，希望現時局面能得到舒緩，並會以實事求是方式，與各商會、外國領事等作協助溝通，強調香港仍然很歡迎外國遊客。

反對修訂《逃犯條例》風波持續至今，引發連串遊行示威，更多次出現激烈的警民衝突。早前澳洲將香港的旅遊安全級別提高至「高度警示」（high degree of caution），其後美國亦提升對港旅遊警示至第二級別。邱騰華表示，至今已有22個國家及地區，對香港發出旅遊提示，目前情況與局方於7月初與各駐港領事館釋出意見時，已有有變化。

他又透露，7月24日曾向各大使館、商會等去信，指出香港仍是安全之都，當時遊行仍屬和平活動，但「現時的遊行示威活動由和平轉為衝突，甚至流血，並遠離原定遊行路線。」不過，他認為遊行只限於小部分地區，強調香港仍是歡迎旅客的地方，及會透過駐海外辦事處「實事求是」向外國發放最新訊息，

記者多番追問，對於7.21發生元朗「白衣人」無差別襲擊市民，其後本周日（4日）北角亦有白衣人襲擊示威者，令當地居民、商舖大為緊張，是否令外國旅客或投資者卻步，邱騰華表示，「任何人不論身穿什麼顏色衣服，什麼組別、背景，只要進行任何暴力、違法行為，甚至刑事破壞，社會、法治都不能容納。」

他指，警方已就各事件作出跟進調查，其他執法機構，包括監警會，會就事件作實質跟進，相信警方每日的記者會，釋除公眾擔憂，「任何暴行都不能解決問題，甚至對自己、社會有好大傷害，應該復歸和平、理性、守法。」他更用中英文說「止住暴力才能止住混亂」來作結。

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【逃犯條例】貿易零售旅遊業下行惡化 8月首周訪港旅客跌三成

▼重溫8月8日政府跨部門記者會直播及文字輯錄▼

【17:55】

記者：近日示威活動無完結情況，如何應對國外的旅遊警示？對交通運輸的影響如何？

商務及經濟發展局局長：

對於國際間對本港的旅遊提示，近日仍維持提醒階段，希望暴力衝突的情況減低，本港將會繼續向外國提供最新資料；而業界會提供最好的服務給旅客。

運輸及房屋局局長陳帆：

近兩月對交通運輸影響非常大，近日與業界開設座談等討論，業界表示擔心對生計有影響。單就8月5日的情況，單日影響約200萬人次，相信大部分市民對情況感無奈、憤怒，希望示威手法能互相尊重，並放棄暴力手法。

8月8日政府跨部門記者會，商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆、旅遊事務專員黃智祖見記者。（羅君豪攝）

【17:45】

記者：如何確保旅客安全？如何挽回業界對政府信心？

商務及經濟發展局局長邱騰華：

政府會實事求事向外國大使館如實表達香港情況，並適時作出更新。近月最大願望為希望暴力衝突能早日完結，社會回復平靜，政府與業界一樣不希望見到往後第三、四季情況會受內部因素影響而雪上加霜。政府將與業界加強溝通，並改善施政。

8月8日政府跨部門記者會，商務及經濟發展局局長邱騰華、運輸及房屋局局長陳帆、旅遊事務專員黃智祖見記者。（羅君豪攝）

【17:36】

商務及經濟發展局局長邱騰華：

政府與各個商會、組織會面，面對下衡壓力他們希望政府能夠提供協助，而不同組織曾向財政司司長表達建議。而現行政策中，中小企基金加碼協助中小企發展等，現時亦大派用場；當中政府為協助中小企發展提供40個基金、近100億注資開放申請。我無確切聽到某地方就輸出勞工有改變，暫時無收到大使館就警方拘捕外籍人士的事件提出查詢。

【17:25】

運輸及房屋局局長陳帆 開場發言：

我想向大家就着香港的航空、海運和物流業的最新情況作出匯報。正如邱局長剛才所說，香港現時的經濟正面對外在環境及內在社會不穩定的影響，其中中美貿易摩擦升溫，環球貿易和經濟動力已經明顯減弱。香港空運貨物有四分之一屬轉運貨品，而海運有超過六成為轉運貨品，有關轉運貨品絕大部分與內地有關。我們大家都知道美國向內地貨品加徵關稅，而內地亦推出不同的措施反擊，因此當下香港的經濟受到雙重打擊。



貿易戰的持續已經沉重打擊了本地的航運業及物流業。今年上半年港口貨櫃吞吐量按年下跌8.1%，較去年全年5.7%的跌幅有所擴大。空運貨物方面，除航空郵件之外，今年上半年按年亦顯著下跌6.8%，是自二○一二年以來首次錄得按年跌幅。所以，當下面對的經濟挑戰是非常巨大的。



貿易及物流業是香港四大支柱產業之一，佔本地生產總值大概21%，其中物流業牽動着本港超過18萬人的就業和生計。



貨運物流行業一向以來較容易受經濟環境影響，如果商家減少做買賣，或市場消費意欲低迷，都會對物流業帶來負面影響。我們擔心社會的不穩定會令物流業進一步受到打擊，以至業內從業員的生計亦可能受到影響。



我們留意到網上有人士發起明天起一連三日到機場集會。特區政府會密切留意事態發展，民航處、機場管理局（機管局）及航空業界會保持緊密聯繫。就有關的活動，警方早前亦表示，直至目前為止並沒有收到申請。機管局和機場業務夥伴會就着最新情況作出相應的應變措施，確保機場運作正常。



我在此呼籲旅客預留充裕時間前往機場。在出發前往機場前，可以透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，或向航空公司查詢有關航班的最新情況。



就着香港的空運和海運業來說，都是香港市民今天得來不易的成績，是過去百年以來前人所造成的努力。香港國際機場和香港的港口在區內面對激烈的競爭，我們能夠做到這樣的成績，事實上我們需要加以愛護。我亦在此呼籲，如果大家愛護香港，為香港的前途，為我們未來年青一代留有較好的基礎，讓他們有一個空間發展，甚或至有一個全面的空間拓展未來的機遇，我希望社會人士可以放下歧見，向暴力說不。

8月8日政府跨部門記者會，運輸及房屋局局長陳帆希望社會為年輕人着想，應向暴力說不。（羅君豪攝）

【17:15】

商務及經濟發展局局長邱騰華 開場發言：

多謝各位傳媒朋友今日到來。今日的傳媒環節是承接過去兩、三日，政府交代近月發生的情況對社會帶來的影響的，希望提供更多最新的情況。正如特首及財政司司長分別於星期一及昨日所說，近月在香港發生的事情確實對本地的民生，以至經濟，帶來令人擔心，甚至是危險的情況，因為這些情況對經濟、民生、對外經貿關係、旅遊、零售等都產生負面影響。我們認為有需要就這幾方面總結情況，亦對下半年經濟下行的風險作出預警。



我們看到上半年主要影響經濟的，並非是香港本身的情況，而是外圍的情況。大家都記得，過往差不多一年以來，我多次向大家解釋，中美貿易摩擦，以至後期演變成的貿易戰，確實對香港的經濟造成負面，甚至下行的影響。這情況已於今年上半年充分反映，所有經濟數據，由本地生產總值，以至進出口貿易、貨物貿易等，都有跌幅。今年首六個月來說，大部分跌幅都維持在百分之五至十之內，但是六月中以來，因為修例事件所引發的社會運動，以至衝突事件，確實令香港已經下行的經濟情況進一步惡化，甚至是雪上加霜。我們面對的是雙重衝擊，一方面是外圍的風險繼續維持，另一方面是香港近月發生的事情對各行各業構成更大的壓力，所以我們希望現時的紛爭可以止息，令繃緊的社會氣氛得到紓緩，從而處理經濟上的問題。



大家都明白，若經濟受到破壞，即使收復也要付出很大的代價及需要很長的時間。許多人提到，今年首六個月的經濟數字未必能反映現時香港的情況，事實確是如此，我稍後會在數字上作交代，尤其是七月份經濟數字轉向的情況。我想先談談旅遊方面，就這兩天的情況來看，共有二十二個國家對香港發出旅遊提示，提醒其國民來香港時要多加注意和小心。在這二十二個國家中，澳洲在這兩天提升了（對香港的）旅遊關注度，美國昨天亦提出類似的關注。現時（情況）較我於七月底向所有外國駐港總領事館及國際商會，或透過駐海外經濟貿易辦事處向我們的全球旅遊夥伴解釋香港情況時有一些變化。我於七月二十四日發信給各國駐港總領事館及國際商會時指出，香港仍是一個安全的地方，當時於香港發生的示威遊行大致上是和平進行的，一般亦有既定時間、路線和預早通知。但在過往兩星期，部分遊行和示威確實由和平轉趨於具衝突性，有時候往往會超越原本的路線，令部分人士感到擔心；因此我們會進一步與各國駐港總領事館，或透過駐海外經濟貿易辦事處向海外夥伴清晰表達香港的情況。我們仍然覺得香港是一個歡迎遊客的地方，亦希望能把現時發生衝突的地方限於少部分地方。



很多遊客和商務旅客來港時，我們均強調香港的接待單位，包括旅行社、酒店和企業會盡其所能，給予來訪人士最適切的意見，並避免他們受到影響，在接待方面，我們會盡力做好。我亦希望香港能處理社會秩序方面的問題，進一步紓解情況，減少對遊客、商貿訪客的影響。我們亦會透過我們的駐海外經濟貿易辦事處，以及香港旅遊發展局在海外超過二十多個辦事處，進一步向海外夥伴提供最新的情況。



我想說說旅遊、零售，以至廣泛經貿上的數字。大家都看到第一、二季的出口數字下跌約單位的百分點；在外貿方面，第二季是負百分之五點四，至六月份單月已是負百分之九，我們可看到出口貿易方面的情況更嚴峻，這大概是因為中美貿易關係的問題，稍後陳局長會談談貨運、空運等方面的情況。



零售業方面，第一、二季是負百分之二點六，至六月份已擴大至負百分之六點七。我在今日及過往三星期，曾與業界碰頭兩、三次，他們向我表示，七月份的數字是雙位數字（的跌幅），所以在零售業方面，跌幅是加劇的。



就酒店入住率，六月份對比去年同期下跌了三個百分點；再詳細一點，港島區的酒店普遍都錄得雙位數字的跌幅，而九龍區亦接近雙位數字，所以整個七月份來說，肯定是一個雙位數字的跌幅。



旅遊數字能說明經濟下行及急速下滑的逆轉勢頭。在二〇一八（應為二〇一九）年，首六個半月的訪港旅客（增長）數字是正數，但七月中至今連續大概三個星期，（按年比較）訪港旅客數字由負百分之一點五，跌至七月下旬的負百分之八點二，七月底跌至負百分之二十六，八月初更跌至負百分之三十一。大家可以看到下跌的勢頭不但開始了，更在惡化中。



綜合來說，旅遊業、零售業、貿易，以至貨運等所帶動的經濟下行壓力正進一步惡化，而且下跌的幅度正在增加。我們參考這些數字時不可單看數量，因為這些行業很多是香港主要的就業界別，如貿易及物流業是香港最大的界別，佔GDP（本地生產總值）百分之二十二，就業人數超過七十二萬。旅遊業雖然佔GDP百分之四點五，但佔整體就業人數百分之七，即超過二十五萬人。單以貿易及旅遊零售有關行業來說，整體就業人數超過一百萬人。



我與業界溝通時，他們有以下的大體分析：這些行業的毛利約為百分之十，有時是單位數字，如果營業額有雙位數字的下跌，不只影響盈利，亦會影響成本。業界表示希望目前情況不會持續下去，他們會盡力保住就業，但成本方面的壓力越來越大。因此，我們會與業界保持聯絡，亦會考慮他們於經濟下行期間如何做好防備措施。政府亦會考慮他們的情況，財政司司長與相關部門會研究不同方法協助他們。



目前，業界都希望現時局面可以盡快紓緩，希望可以如特首於星期一所說，大家能將社會的歧見放下，將暴力及混亂的場面盡快消除。這樣我們才可踏入經濟復甦。正如我剛才所說，經濟破壞不單來得快，復甦更需要長時間，這點必須向市民清楚闡述和分享。大體的情況是這樣，稍後我樂意解答大家的問題。

8月8日政府跨部門記者會，商務及經濟發展局局長邱騰華指出，多個經濟數據都加速下行。（羅君豪攝）