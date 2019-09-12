富蘭克林鄧普頓：港人料570萬才夠退休　但57%人未開始儲蓄

港人一向關心退休生活，但是港人是否已為退休做足準備？富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)公布該行首次在大中華區發表退休入息預期及策略統計(RISE)調查。調查發現，有超過一半（57%）的香港受訪者表示自己並未為退休儲蓄，而在50歲以上的受訪者中，有40%尚未為退休做好準備。而64%的50歲以上受訪者預計會在65歲或以上退休。

富蘭克林鄧普頓投資（亞洲）大中華機構業務主管楊豪業表示，受訪者認為退休儲蓄目標是570萬元，但目前只有100萬元，即是與目標相差470萬元。而對存款不足以退休的時候，49%受訪者會選擇繼續工作並延遲退休。

近8成人有意在海外過退休生活

他又提到，77%受訪者認為香港生活成本高企，會考慮到外地退休生活，五大熱門退休地區分別是台灣、大灣區及其他內地城市、澳洲、泰國及日本。

個人儲蓄是亞洲人的最大退休金來源

而個人儲蓄是亞洲人的最大退休金來源，調查又發現，退休投資策略方面，66%受訪者偏好股票，因為他們認為投資最重要的是獲得股息或利息，但在中美貿易衝突、經濟增長放緩的情況下，投資市場波動急增。

多元資產投資方案團隊副總裁及基金經理周文輝指，現時港股市場投資氣氛差，相信會繼續橫行，以全球股市計，建議投資者不宜投資大量港股。而做定期又會跑輸通漲，除了股票外，投資者可選擇其他產品減低風險，如強積金所提供的可扣稅自願性供款。