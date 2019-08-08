【理財】8成人擔心退休後有財困　調查：3大憂慮困擾年輕打工仔

香港萬物騰貴，面對生活成本上升，壓力最重的應該是接受退休的打工仔。求職平台jobsDB的《2019年薪酬調查報告》指出，8成人擔心退休後財政不能應付生計，其中50歲以上組別中，近半數人擔憂退休後「無法找到工作謀生」，皆因他們必須面對老了之後的三大憂慮。

老年醫療費用、政府福利不足、住屋費用成為打工仔的退休財政壓力的三大憂慮。（資料圖片）

是次調查於今年三月中至四月中進行，一共邀得3,192位受訪者參與。結果顯示，超過8成人都擔心退休後財政上能否應付生計，當中頭三大憂慮是：「老時增加醫療費用」 （64%) 、「政府對老年人的福利待遇不足」（53%），以及「無力承擔住屋費用」（39%）。

其中36歲或以上組別有不同的第三大憂慮，超過四成人擔心退休「無法找到工作謀生」。同時，近半數50歲以上的受訪者 （49%） 也有此擔憂，而這個組別中更有15%感到目前的財務狀況比兩年前差得多，亦有22%的人會「從事兼職/自由職業以增加收入」，比率在各個年齡組別中屬於最高。

擔心退休不夠保障 必須繼續工作最實際

jobsDB報告指出，由於香港缺乏全民退休保障，而公營醫療架構又隨著人口老化不勝負荷，加上不斷上升的生活成本，就連強積金都於2018年錄得高達9.3%的虧損，種種因素都令打工仔懷疑自身財務能否保障日後生活。另一方面，近期被大力推廣，供大眾自製長俸的財務工具如年金計劃、逆按揭等，都需要購買者擁有一定的資產作為本金。以上種種問題，都會令不少人認為在到達退休年齡後繼續工作，賺到收入較為實際。

面對生活成本不斷上升，絕大部分 （86%） 打工仔會採取方法應付。八成人選擇（82%受訪者）節省開支：排首位的是服裝及配飾，超過半54%的人會減少相關使費；其次是減少娛樂/旅行 （51%） ；第三位是減少外出用膳（45%） 。

開源節流成為打工仔應付生活成本上升的方法。（資料圖片）

轉工加薪成開源手段

另一方面，有67%的受訪打二仔會主動爭取更高收入，當中有34%人會選擇透過轉工來解決問題。這種情況尤見於千禧世代和那些具備3至10年工作經驗的打工仔：年齡由26至30歲，以及31至35歲的受訪者當中，分別有43%和39%會選擇轉工來增加收入；工作資歴有3至5年，或是6至10年的打工仔就分別有40%及42%作此選擇。那些於過去12個月曾轉工的打工仔亦對個人財務狀況較有信心，有49%的人覺得比兩年前好，而沒有轉工的只得43%。

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