調查指逾8成 打工仔擔心退休後「唔夠錢使」　三大憂慮揮不去

據jobsDB的《2019年薪酬調查報告》顯示，香港有逾八成 （83%） 打工仔擔心退休後財政上能否應付生計，首三大憂慮是：「老時增加醫療費用」 （64%） 、「政府對老年人的福利待遇不足」 （53%） ，以及「無力承擔住屋費用」 （39%） 。

這項於本年三月中至四月中期間訪問了3,192位求職者的調查並發現，36歲或以上的本港打工仔則會選擇「無法找到工作謀生」為他們對退休生活的第三大憂慮，百分比超過四成。同時，有近半數50歲以上的受訪者 (49%) 有此擔憂，而這個組別中更有15%感到目前的財務狀況比兩年前差得多，亦有22%的人會「從事兼職/自由職業以增加收入」，比率皆屬各個年齡組別中最高的。

調查發現，高昂的住宿費用對打工仔構成頗大的財務壓力。﹙梁鵬威攝﹚

為節省開支 較多人會減少買服飾

調查又發現，即使未臨近退休，本地打工仔由踏入中年 （40歲） 開始，便會愈來愈擔心自己的財務狀況。那批指出自己較兩年前「手緊」的23%整體受訪者，一般把較多 （20%） 的收入用於支付租金或供樓方面，只把稍高於一成 （11%） 的入息投放在儲蓄/投資上。這種薪金分配剛好與那些較滿意自身財務狀況的打工仔相反。後者會把13%和21%的收入分別用在住宿與儲蓄/投資方面，由此可見高昂的住宿費用對打工仔構成頗大的財務壓力。

面對生活成本不斷上升，絕大部分 （86%） 本地打工仔會採取方法應付。他們大多數 （82%受訪者)）節省開支：排首位的是服裝及配飾，有54%的人會減少這方面的使費；其次是減少娛樂/旅行 （51%） ；第三位就為減少外出用膳 （45%） 。

有67%的受訪者會較為主動爭取更高收入，包括轉工。﹙資料圖片﹚

轉工求加薪 成開源手段

不過，亦有67%的受訪者會較為主動爭取更高收入，當中有34%受訪者會選擇透過轉工來解決問題。這種情況尤見於千禧世代和那些具備3至10年工作經驗的打工仔：年齡由26至30歲，以及31至35歲的受訪者當中，分別有43%和39%會選擇轉工來增加收入；工作資歴有3至5年，或是6至10年的打工仔就分別有40%及42%作此選擇。那些於過去12個月曾轉工的打工仔亦對個人財務狀況較有信心，有49%的人覺得比兩年前好，而沒有轉工的只得43%。

事實上，報告同時發現，打工仔如有適當的轉工頻率，即是大約每三年一次，現職薪酬與十年前首份工相比平均每年能有多達17%的增幅。

報告建議，害怕將來無法找到工作謀生的打工仔應該採取主動，未雨綢繆，同時保持市場觸角，持續提升並擴闊自己的技能，為轉換工作崗位以至轉行作好準備。