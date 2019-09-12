新地郭炳聯：暴力問題困擾香港　冀發揮獅子山精神　愛護這個家

新地（0016）公布全年業績，新地主席兼董事總經理郭炳聯在業績會上表示，香港面對前所未有的社會挑戰，旅客人數大減，消費意欲減弱，對物業銷售及整體租務活動有所影響，令集團未來數年表現存在不確定性。

他補充，現時最困擾社會的問題，一是很多暴力，二是家人朋友之間存在不少矛盾，導致部分人不敢外出，中港矛盾亦加劇。他冀港人發揮獅子山精神，共同愛護香港這個家，相信港人有智慧，對所做的事不會後悔，亦能夠共渡難關，又認為政府有足夠能力令社會恢復平靜。

7月14日的沙田遊行在商場內爆發警民流血衝突，新城市廣場被指有職員帶大批防暴警察進入商場，網民多次在商場內抗議。（資料圖片）

示威事件影響旅客區商場生意

反修例示威事件多次波及新地旗下商場，包括7月14日沙田新城市廣場內發生警民衝突。郭炳聯表示，上半年商場租戶營業額仍有增長，惟下半年示威事件影響部分旅客區商場生意，包括新城市廣場生意較受影響。他稱仍需觀望一段時間，才決定會否減租，而待事件平息後，會多與商戶合作，推出更多推廣優惠。

酒店方面，酒店房間入住率跌三至四成，個別酒店更跌五成，他解釋，旅遊警示導致外地遊客減少，內地旅客亦大減，惟現時並未裁員計劃，相信可將多出的人手調配到年底落成的沙田帝逸酒店。

新地早前委任華潤置地（1109）前主席兼黨委書記吳向東為獨立非執行董事，是首次有中共黨員加入董事局。郭炳聯指出，吳向東與他為認識多年的朋友，他有豐富內地房地產發展經驗，亦多次就集團事務給予意見，認為其加入董事局對集團發展內地物業有得益。