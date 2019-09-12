新地全年少賺一成　末期息3.7元　預告6月打後租金收入顯著惡化

新鴻基地產（0016）公布截至6月底全年業績，股東應佔溢利為449.12億元，按年跌10%。撇除投資物業公平值變動的影響後，基礎盈利為323.98億元，按年升6.6%，每股基礎溢利為11.18元，派末期息3.7元，全年共派4.95元，增加6.5%。

全年收入為853.02億元，按年跌0.4%。

值得關注的是，全年租金收入為250.77億元，按年升6%，租金收入增長是由於香港和內地續租租金上升，以及在內地的新收租物業帶來的收益。然而，自今年6月起，主要由於接連發生的社會事件，令香港的整體經營環境顯著惡化。

另外物業銷售方面，連同合作項目的收入，回顧年內財務報表錄得的物業銷售收入為413.13億元。自2018年7月1日起，集團對物業銷售收益已採納新的會計準則《香港財務報告準則第15號》入賬。來自物業銷售的溢利為186.97億元，按年升15%。按所佔權益計算，集團在年內錄得的合約銷售額為約650億元。

年內，新地繼續以不同途徑補充土地儲備，為其香港土地儲備增添7個新項目。按所佔權益計算，新增的總樓面面積合共310萬平方呎。截至6月底，新地在香港的土地儲備，按所佔總樓面面積計算，約為5,800萬平方呎，其中2,510萬平方呎是發展中物業，將用作住宅、寫字樓和零售等不同用途。