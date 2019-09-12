傳政府引用《收地條例》　新地：從沒有囤地　接受收地建公屋

昨日有傳政府將引用《收回土地條例》收回農地以建公屋，新地（0016）主席兼董事總經理郭炳聯在業績會上表示，明白現時房屋供應不足，令私樓價格高昂的情況，集團會接受政府提出收回土地以建公屋，惟不能接受將收回土地重新推出市場拍賣，亦樂意參與政府公私營房屋合作計劃。

他強調，新地從沒有囤積土地，每取得土地後便會申請農地轉換，冀政府可加快轉換程序及放寬地積比，形容「不是想為有錢人起樓，而是想興建中下階層的房屋」。

新地董事副總經理黃植榮補充，過去3年集團已將約900萬呎農地轉換為住宅用地，料可興建1.5萬個單位。不過，政府改劃程序繁複，動輒需要逾20年時間，認為政府一直抱有「唔敢做野」的心態，倡政府成立專責小組加快處理。而近期社會運動是一個「Wake up call」，督促政府須積極面對各種問題。

新地副董事總經理雷霆（圖左）表示，集團旗下屯門御半山項目近乎沽清，旗下南昌站上蓋匯璽III即將推售。

未來「月月有樓賣」 維持400億元售樓目標

新地副董事總經理雷霆指出，近期社會事件對售樓部署有所影響，但集團「貨如輪轉」，屯門御半山項目近乎沽清，旗下南昌站上蓋匯璽III即將推售等，明年亦會推出兩個新項目，形容未來9個月「月月有樓賣」，並維持每年400億元售樓目標。

樓市方面，他稱，上半年樓市成交暢旺，受中美貿易戰及社會事件影響，下半年樓價下調，將消化上半年升幅，料全年走勢平穩。

政府將於明日就實施「空置稅」的條例草案刊憲，雷霆表示，集團手上的貨尾單位不多，但措施在一年半推出時，本港經濟向好，現時推出或令中產人士「雪上加霜」，認為政府須檢討有關措施。