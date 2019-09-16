陳德霖指本港存款穩定　未見資金大規模流出　會留意沽空港元情況

香港金融管理局總裁陳德霖表示，過去三個月香港社會出現動盪，但暫時未見有大規模資金流出。即使有個別客戶及企業，將資金調離香港亦屬正常。他引述，有私人銀行表示未見有資金流出，但查詢開設海外戶口數字有所增加。另外，近日有對沖基金沽空港元，雖屬於正常投資活動但金管局會密切留意及監察。

即使近日社會動盪，但他亦不擔心會遭受外資攻擊。與九七年比較，現今香港市場體積較大，所需的「彈藥」相對更多。

稱評級遭下調實際影響不大

有鑒於近日社會局勢不穩，國際評級機構惠譽將香港信貸評級由AA+下調至AA，前景展望為負面。陳德霖認為，香港債務發行人的質素高，加上作為國際企業集資中心，即使評級下調對香港影響不大 。他補充，法治精神是任何一個國際金融中心不容衝擊的，期望社會盡快恢復秩序，示威者與執政者可對話及尋求解決方法。

息率方面，美國聯儲局即將舉行議息會議，市場預期將減息0.25厘，但實際會否減息則無法預測。事實上，港元在聯繫匯率制度下，息率會與美元靠近。不過香港有許多獨特供求變化，從而影響本地息率。即使過往美國減息，本地零售銀行反而提高按揭息率，這表示即使美國減息，香港未必跟隨。若調整按息視乎銀行資金成本，若資金成本高，自然有壓力提高按揭息率 。

提及港交所（0388）向倫交所提親被拒，他個人認為，倫交所不輕易遭收購合併，股東會小心評估任何收購及合併建議，至於未來會否有合併機會，則視乎事態發展。