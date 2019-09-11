陳德霖《匯思》撰文回顧亞洲金融風暴政府入市干預

金管局總裁陳德霖再在《匯思》撰文，回顧金管局生涯，他指在30年的金管生涯中，「有幸」親歷兩次重大金融危機，分別是1997年爆發的亞洲金融危機以及2008年的全球金融危機。他提到，在亞洲金融危機中，有投機者乘機狙擊香港，通過匯市和股市互相施壓，衝擊香港聯繫匯率制度和股票市場，而當時有意見認為政府的干預行為違背了自由市場基本原則，不認同政府入市。

他表示，批評的主要論調，是歷史上從來沒有一個政府有能力成功托市，任何試圖令股市止跌的政府干預行為都被視為違背自由市場原則，「的確，香港一向堅守自由市場原則，但有一點不能迴避，當一個中型市場被一小撮大型炒家以操控手法製造遠超經濟基本因素所能解釋的系統性崩潰，我們可以怎麼做？應該怎麼做？遺憾的是，傳統經濟理論沒有提供答案。」

他說，入市行動後的一年，時任的財政司司長、財經事務局局長、金管局總裁和他頻頻出訪海外，力陳我們入市的理據，重申我們絕不背棄香港一向珍視的自由市場原則。過了一段長時間，特別是全球金融危機在2008年爆發後，多國政府和當局為保金融體系和經濟免於崩塌，進行了不同形式和史無前例的干預，包括巨額救助銀行、提供資產和存款擔保等，希望力挽狂瀾。這樣，國際輿論才逐漸理解和接受政府需要在市場失效的情況下有所作為。