【震雄地震】主席蔣麗苑﹕對近日父親對媒體發表的言論感痛心

由工業家蔣震成立的震雄集團（0057），早前先後爆出擬進行私有化及管理層爭拗等問題，其後公司管理層接受訪問時指出，公司的接任人已選定。有報道向蔣震進行訪問時，對於已安排繼任人的說法予否定。作為蔣震第六女兼震雄主席的蔣麗苑發出聲明，對父親對媒體作出的言論感到痛心，為守護父親的意願及使命作出回應。

她於聲明內指出，現為公司主席兼總裁，及蔣震工業慈善基金的行政董事，相關委任程序及其重要文件，早於2003年﹑由當時年屆80歲的父親蔣震親自指示及落實。

稱會果斷地執行父親意願

她又指出早在30年前從美國完成大學學業便回港，隨父親在公司工作，又稱在其親自教導及引領下，按部就班掌握如何處理公司各範疇事務。她表示近日翻看與父親在2006年一同接受訪問的的片段，促她感觸萬分。她亦指出在訪問時，蔣震以10分為滿分，予她這個接班人8分，當既既感到高興之餘，更感任重而道遠，身負承傳父親使命的重任。

在聲明內蔣瓏苑指出，早於1990年其父已銳意將他努力了一輩子賺回來的財產為中國人作出貢獻，將個人持有的震雄股份悉數捐出，成立慈善基金，又指出震雄乃是父親心血，慈善基金就是將他的心血傳承。她又指出其父對她的交托，定必堅地﹑嚴肅地﹑果斷地執行他的叮囑，繼續與一班跟他逾20年的管理團隊努力工作，守護其意願﹑承傳其使命。

強調以父親為榮

蔣麗苑又指出父親一直以來教導她要根據事實來說話，做一個有誠信﹑有原則的人，近日媒體上出現多篇關於公司及其本人的報道，內容失實誤導，其中有關震雄私有化的傳言，公司已於8月22日發出正式公告，澄清並無此事。至於其他失實報道，則不會逐一評論，並已連近期發生的事件，一併交予律師團隊跟進。

由於事件已進入司法程序，發出此聲明後，不希望公開周旋於任何爭拗及回應中。待相關司法程序完成後，一切自會水落石出，明言深信香港的司法制度是公正﹑公道亦自在人心。

她指出以其父蔣震為榮。