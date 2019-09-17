香港航空調低至年底運力9%　航班數目減7%

政府提出對「逃犯條例」進行修訂引發抗議及示威事件，至今已超過3個月。隨著社會關係日益緊張，以及警民之間衝擊日益劇烈。香港經濟情況已受波及，訪港旅客明顯銳減。本港的航空公司採取措施以減輕今次事件的衝擊，包括調整運力及削減航班以降成本。

香港航空指出，由於香港持續發生事件，令旅遊需求大幅下降。按現時市場情況，公司已暫時調低 9月至12月的運力達9%，航班數量也會下調7%。

香港航空表示，會一直密切監察市場情況，並適時作出相應的業務調整，包括調整內部營運安排以應對未來幾個月的運作。

港航稱員工乃重要財產

另有報道指出，香港航空要求員工放無薪假，非飛行職位員工從下月至今年12月期間，每月放無薪假2至4日。若不遵守有關安排，便會被視為違反公司指引而遭解僱。若公司情況仍未見改善，不排除在明年1月起進行大規模裁員。

對於要求員工無薪假的傳聞，香港航空指出致力提供可持續的航空服務，並視員工為重要財產。

除了香港航空外，另一間航空公司國泰航空（0293）已在上周宣布凍結非飛行員工人手，以及削減部份航線的航班數目，受影響的航點包括都柏林﹑紐約及巴黎日期航班等長途航線。該公司在今年8月客運量按年跌11.4%，並預告9月情況持續艱難。