A股三大指數齊下跌　滬指再失守3000點

9月17日，滬深兩市雙雙低開，隨後持續下探跌幅擴大，滬指跌破3000點。午後繼續走弱，市場進一步下挫。三大股指繼續下跌，創業板跌逾2%。

內地股市低收，其中上證指數更失守3,000點，收市報2979點，跌52點或1.7%，深成指數收市報9722點，跌195點或2%，滬深300指數收市報3891點，跌66點或1.7%，創業板指數收市報1677點，跌36點或2.1%。

板塊方面，兩市僅有分散染料、白酒等少數板塊飄紅；半導體、量子通信、資訊安全、5G、無人駕駛等板塊跌幅在前。個股方面，兩市超3,100隻股份下跌，未見明顯入場增量資金，盤面上的賺錢效應極差。

消息面上，據新華社，國家外匯管理局副局長張新表示，正在著手修訂取消投資額度限制相關配套法規。境外投資者在獲得證券監督管理部門批准的相關資格後，委託境內託管銀行按規定辦理相關登記，憑外匯局出具的登記憑證即可在託管銀行開立專用資金帳戶及辦理後續資金匯兌等業務。

國際油價周一糷升，截至當天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質原油期貨價格收於每桶62.90美元，升幅為14.68%。11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格收於每桶69.02美元，升幅為14.61%。