【美國減息】中原王美鳳料港銀不減息　按息將維持2.5至2.625厘

美國聯儲局今日凌晨時間結束連續兩日會議，聯邦基金利率調低0.25厘，至介乎1.75至2厘，是今年第二次減息。中原按揭董事總經理王美鳳表示，環球減息下，美國減息符合市場預期，但美聯儲局議息意見現分歧，年內會否再減息將視乎當地經濟數據。

她指出最近香港按息水平較受本地資金供求及成本影響，本港一個月拆息仍接近2厘上落徘徊，持續地相對年初上升明顯幅度；加上最近定存競爭加劇、港元貸存比率維持高水平，反映銀行資金成本未見回落，銀行已於6月至9月份數度上調按息及縮減按揭優惠，以改善按揭業務利潤及息差；因此即使美國減息，料本港銀行不會跟隨減息。

再者，本港過往大致上未有跟隨美國加息，故本港減息空間相當有限。在美國減息下，本地拆息再明顯上升機會不大，低息環境將持續，預期年內按息大致上將維持約2.5厘至2.625厘低水平，對樓市未有實質影響但有正面支持作用。

縱本地銀行減息 幅度為0.125厘

王美鳳指出，美國由2015年12月起進入加息周期，至去年12月合共三年間加息9次，加幅2.25厘，期內香港大致上未有跟隨加息，僅於去年9月加息一次，加幅僅達0.125%，港息實際上未有正式進入加息周期。

未來本港最優惠利率（P）會否再減息需視乎拆息下調幅度、資金成本、銀行結餘水平及銀行取態影響，即使未來港P有條件減息，減幅亦僅為0.125%，因為剛過去加息周期內之存貸息加幅亦僅為0.125%。

曹德明認為，是次美國減息比預期來得快。（經絡按揭提供）

至於經絡按揭轉介高級副總裁曹德明就認為，是次美國減息比預期來得快，現時全球政經不確定因素增加，雖中美重啟會談，而美國整體經濟數據仍然向好，但由於歐洲央行已啟動減息、量化寬鬆及負利率，相信美國會保持監察，視乎情況年內是否再減息一次。

年內按息水平將維持2.5至2.8厘

他又指，美國對上一次加息周期已加息九次共2.25厘，相反香港只加一次，只有0.125厘，因此即使現時美國減息兩次，香港仍未需調低最優惠利率（P）。然而，基於市場風險增加及邊際利潤減少的情況下，近月多間香港銀行多次上調新造及轉按的按揭封頂利率，並削減現金回贈，曹氏認為銀行調整按息有望令按揭利率更趨正常化，料其他中小型銀行將於第四季內陸續作出調整，年內按息水平將維持2.5至2.8厘之間。

此外，他相信在全球減息熱潮下，美國累計減息1厘或以上，香港才有機會跟隨調整最優惠利率（P）。