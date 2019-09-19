【美國減息】陳德霖︰港元短息走勢　受資金供求變化影響

美聯儲一如市場預期減息0.25厘，但金管局主席陳德霖今早談及美國減息行動時警告，美聯儲內部對短期利息走勢有較大分歧，情況少見，他呼籲大家要管理好風險。

陳德霖又指，長期香港利率貼近美元利息，但短期走勢受港元資金供求變化影響，例如近期港元一個月拆息升至近2厘水平，惟同期美息無大變化。

減息短期對資產市場、經濟活動有幫助，但陳德霖重申，雖然在聯滙制度下，港元長遠會貼近美息，但以往美國加息，香港亦無完全跟隨，聯儲局早前減息，亦未見香港利息有下降。他指，今次美國減息未必對香港利息有太大直接影響。整體而言，本港利息水平不算高。

料第三季經濟下行壓力不少

談及經濟，陳德霖表示，中美貿易戰令許多經濟體感受到壓力，香港作為轉口港，出口已連續數月下跌，而社會活動對旅遊、零售、餐飲都有影響，他估計第三季本港經濟下行壓力不少。

他指出，全球經濟格局有許多不確定性，最大的風險因素是中美貿易談判，如果談判無結果，兩大經濟體的衝突帶來的後遺症影響，將會更加明顯地浮現出來。香港作為重要的貿易中介港，目前受大格局影響，也有本身自己問題，社會動盪，對各行各業不利，他希望盡早恢復正常，對香港早一點應對大格局困難環境有幫助。

陳德霖續稱，現時香港整體利息水平不算高，息口處於兩厘左右水平。對香港經濟而言，現時中小企營商環境較困難，金管局會與銀行積極配合，希望在資金提供方面有更多措施，政府亦應向企業提供更多援助。