畢馬威︰港今年有望保住全球集資總額首三甲地位

2019年首三季度全球IPO市場繼續由美國、中國內地及香港帶動。畢馬威中國最新報告顯示，受惠於科創板的推出，中國內地A股IPO市場較去年同期錄得增長，而香港IPO市場則在基建/地產、科技、媒體及電信業（「TMT」）、醫療保健/生命科學及金融服務等新股支持下保持穩定。由於環球經濟存在不確性，部分大型企業上市面臨諸多挑戰，包括下調招股價、縮減集資規摸甚至推遲上市。不過，鑑於現時香港上市申請數目仍然穩健，畢馬威中國預計香港IPO市場將在年底前回升。

截至2019年9月13日，上海證券交易所、香港證券交易所及深圳證券交易所包攬全球IPO集資額排行榜第三至五位，集資總額分別達129億美元、114億美元及75億美元，排名緊次於紐約證券交易所及納斯達克證券交易所。若百威亞太如期於2019年9月30日上市並集資46億美元，屆時香港證券交易所之排名有望升至全球第三位。

畢馬威中國資本市場主管合夥人劉國賢，中國內地資本市場正積極透過開放IPO市場以提升多元化及競爭力。而香港的市場氣氛則受到一些不確定因素所影響而令部分上市申請人採取較謹慎及觀望的態度，但憑藉強勁的基本面，香港仍為新股上市的首選地點之一。

該行又稱，注意香港市場已有好轉的跡象，包括今年首三季於主板上市的新股數目與去年同期相若，以及 7月份及8 月份新增上市申請宗數更較去年同期上升近30%。有鍳於此，畢馬威認為香港有望在2019年繼續蟬聯全球集資總額首三甲的地位。