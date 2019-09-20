華為新品發佈：無法自帶谷歌應用　宣稱全方位超越蘋果

華為於周四（19日）在德國慕尼黑舉行新品發佈會，推出了新旗艦手機Mate30系列和華為智慧屏。其中，Mate30系列有4G版和5G版本。

Mate30系列是華為上市的第二款5G手機，並且搭載了華為最新的麒麟990 5G SoC芯片，集成了5G基帶芯片。

價格方面，華為Mate 30智能手機起售價799歐元，華為Mate 30 Pro智能手機起售價1,099歐元，華為Mate 30 Pro 5G版智能手機起售價1,199歐。華為競爭對手之一的蘋果（Apple）9月10日發佈的新品中，iPhone 11起步價699美元，從這一點來看，華為手機比蘋果還貴。

為遭美國封禁後首部智能手機

此次新品發佈會值得關注的一點是，這是華為2019年5月被美國政府列入黑名單後，所推出的第一支旗艦智能手機。

發佈會上，華為消費者業務總裁余承東證實，Mate 30系列不會預裝谷歌（Google）配套應用和服務，但手機仍繼續使用安卓（Android）開源操作系統。谷歌配套應用包括Play Store、谷歌地圖、Gmail等，而Play Store是安卓手機用戶下載應用的主要平台。余承東說，Mate 30系列手機用戶可通過華為應用商店（Huawei AppGallery）下載其他應用。

另外，余承東還拿Mate30系列的邊框對比了iPhone 11 Pro MAX，表示無論是劉海尺寸，下巴和額頭，都全方位超越了蘋果。余承東表示，蘋果新發佈iPhone11的方形設計與華為Mate20系列類似，Mate30系列比蘋果有更大的屏幕，更高的電池容量，更輕，劉海也更短。除了蘋果外還不忘提及三星，余承東稱，Mate 30是全球唯一第二代5G手機，5G速度高於三星旗艦5G手機。

巧合的是，9月10日蘋果新品發佈會上也首次對比華為，稱現在新機搭載的A13芯片性能更好，在CPU、GPU處理速度都遠超對手。