華為發布5G手機Mate 30　余承東：新iPhone鏡頭設計「學習」華為

當地時間19日，華為在德國慕尼黑舉辦新一代旗艦機Mate 30系列發表會。一如先前預告，Mate30系列採用了Kirin 990晶片，搭配Leica四鏡頭拍攝系統。 在發布會上，華為消費者業務CEO余承東還提到Apple上周發布的iPhone 11系列，他認為iPhone 11 Pro的鏡頭設計是向華為學習，「華為引領了設計」。

華為Mate 30系列有6種顏色。（Huawei）

綜合媒體報道，今次 Mate 30 Pro用上 6.53 吋 Flex OLED 的雙曲面 Horizon Display 地平線屏幕，兩邊屏幕曲面達 88 度，令手機以完全零邊框登場。機身顏色方面，有星河銀、羅蘭紫、翡冷翠、亮黑色，並特別推出青山黛、丹霞橙兩款純素皮革設計。

Mate 30 Pro與Leica 合作的四鏡頭拍攝系統，更加進化到使用雙感光元件。手機同時配備一枚 4000 萬像素的 1/1.54 吋 3:2 的 RGGB Cine Cinema 感光元件及一枚 4000 萬像素的 1/1.7 吋 4:3 的 RYYB SuperSensing Camera 感光元件。

余承東在發布會上稱， iPhone 11 Pro系列背後的照相鏡頭設計，是向華為學習，並說是華為引領了設計。他並特別指出，iPhone 11 Pro不支持5G網絡，而Mate 30已經是繼Mate 20X 5G後的「第二代5G手機」。

但余承東確認，新發布的Mate 30系列沒有預裝Google服務框架（Google Mobile Services, GMS）。不過，華為Mate 30系列仍然搭載Android系統而非鴻蒙，余承東號召開發者加入構建華為HMS生態服務。

價錢方面，Mate 30起售價799歐元（約合6,900港元），Mate 30 Pro起售價1099歐元（約合9,500港元），Mate 30 Pro 5G版本起售價1199歐元（約合10,400港元）。

此外，余承東還回顧了華為在上半年的銷量。據介紹，截止2019年6月，華為智能手機業務銷量增長26%，PC業務增長249%，智能音箱256%，可穿戴產品增長278%。細分手機業務，Mate 20系列共銷售1600萬台， P30半年超過1700萬台。余承東並確認，華為折疊屏手機下月將在中國區發貨。

（綜合報道）