內地中產階層冒起　陳智思：本港須思考如何處理競爭

行政會議召集人陳智思在美國出席貿發局「邁向亞洲 首選香港」論壇時指，中國經過近30年的改變和改革，對某些人可能有正面或負面的影響。現時，內地中產階層已有多達3億人，並正在上升，差不多等於美國的總人口，而這3億人口希望有更好的教育、醫療、財富管理等，舉例中國便是美國最大的國際學生來源，每年有多達30萬赴美的內地留學生。

他說，靠近中國的香港最能感受當中影響，當香港回歸中國時，被告之可在「兩制」下，以資本主義制度形式運作，初期包括他在內都對「50年不變」不感到憂慮。他認為，中港融合的轉捩點發生於2003年沙士，他認為沙士是今日香港社會不穩前的上一個危機，香港當時向中國求助，中國遂放寬內地自由行和旅行團來港旅遊，之後愈來愈多內地企業來港上市，令香港和中國有更快速的經濟和民生融合。

他續指，去年有6,000萬人次訪港旅客，當中內地訪港旅客達4,700萬人次，本港8間資助大學平均有逾一成學生為內地生，而本港是自由市場，內地3億中產想來港買樓、醫療保健、教育，與港人直接競爭本地資源。因此，本港要思考如何處理這種競爭利益，一方面香港鄰近有大灣區、內地這個龐大市場，內地亦希望以香港作為對外窗口，另一方面香港如倫敦和紐約等國際城市一樣，不止和本地人競爭，亦要與內地和全球，為最好的工作和未來去競爭。