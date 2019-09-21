邱騰華：本港單獨關稅區地位　非受制或受惠於某個國家

美國國會周一復會後，參眾兩院分別將有委員會，審議由多名民主、共和兩黨議員聯手提出的《香港人權與民主法案》，一旦通過，美國有可能取消香港獨立關稅區的待遇。商務及經濟發展局局長邱騰華在美國洛杉磯出席貿發局活動時會見傳媒時指，本港作為獨立的關稅地區和貿易有自主性，是源於《基本法》給予的權利，不會因他國是否接受而受到影響。他又提醒任何雙邊關係，都應該互惠互利，若某國家選擇單邊採取措施，香港並不能阻止，因每個地方都有各自政策。

邱騰華指，《基本法》第116條及第151條給予權利，香港可利用「中國香港」的身份，作為單獨的關稅地區，及以香港名義參與經貿為主的體制，不會因他國是否接受，權利會受到影響。另外，香港作為自由港，不會對其他國家施加貿易關卡，若某國家單邊採取措施，香港不能夠阻止，但如說成香港單獨關稅地區是受惠、受制於某個國家，這說法是錯誤的，本港獨立關稅地區和貿易自主性，清楚由《基本法》所介定，在國際組織中備受尊重，不應將之與政治混為一談。

美國洛杉磯街頭有人示威，抗議「一國兩制」受衝擊。﹙區嘉俊攝﹚

國策是否合乎雙邊利益 由美政府決定

他又認為，華盛頓是一個政治城市，只有50萬人口，國會作為一個立法機構，看法或與其他州份不同，從美國本身政治出發，可能較著重於人權和自由是無可厚非，但是否作出合理或合乎雙邊利益的決定，則由美國人自己決定。

至於會否擔心美國單方面對港徵收關稅，他指要看原因是否合理，美國國會可以制定自己方案，但最終國策由美國政府處理。他又說，香港是對美國貿易順差最高的經濟體，「在香港，美國人是賺取很多利益」，但香港不會因貿易順差而投訴，反希望提醒外界，自由貿易有很大得益，愈開放則愈可互惠互利。

邱騰華表示，政府在招商活動和對外解釋更要多做功夫。﹙區嘉俊攝﹚

招商及對外解釋續 多做功夫

貿發局美國時間周五周上在洛杉磯舉辦活動，有示威者在場外及場內示威，有人質疑本港動盪之際，政府仍要舉行招商活動。邱騰華說，港人有表達意見自由的權利，但作為政府，日常工作包括民生、經濟、本港事務和對外關係，除非有人想香港「停擺」，否則香港作為重要的經濟體系，經貿活動是日常一部分，政府在招商活動和對外解釋更要多做功夫。

繼評級機構惠譽調低香港主權評級後，另一評級機構穆迪早前亦宣布將港府作為發行人Aa2評級展望，由「穩定」降至「負面」，反映香港擁有強的財政及外部緩衝措施。對於香港經濟或零增長下，本港財政儲備是否足夠做緩衝，邱騰華指，政府儲備比較國際尚算豐足，相當於政府經常性負荷運作逾20個月，在比例上，現時政府採取初步的經濟支援措施，只是紓緩情況，對政府不是太大負擔，投放資源主要鞏固是經濟底子，撐企業和保就業。