林家禮﹕視香港為亞洲跳板　美企到數碼港興趣未減

本港經濟增長放緩，中美貿易談判仍不明朗，但是海外投資者，仍視香港進入大灣區的跳板，前來香港的創投基金並無減少。數碼港主席林家禮在美國洛杉磯出席貿發局活動前表示，現時數碼港駐有約30多間美國公司，形容美國人才和公司在香港和在數碼港是舉足輕重，就算在中美貿易戰情況下，勢頭亦無減少，希望與美企多溝通和合作。

林家禮表示，年輕人創業未見因貿易戰而冷卻。縱使貿易戰影響中美雙方在貿易和科技合作，但香港是獨特關稅區，法制和金融體系健全，保護知識產權方面領先亞洲，故今次到美國是希望推廣香港，讓外企知道利用香港進入大灣區、大陸和東南亞市場時，權益都會受到保障。

料投資者視香港為進入大灣區跳板

他直言未察覺美企到數碼港的興趣減低，一是美國創科人才認同香港是到亞洲市場的理想跳板，二是香港赴美的留學生或人才想回流亞洲，三是市場投資房地產和股票可能保守了，但創投方面則見到並未減弱。

近兩至三個月，新的創投基金來香港並無減少，相信是他們視香港為進入大灣區的跳板，以及透過香港爭奪AI人才。

本港電競需求大

另外，林家禮說，數碼港除了金融科技，亦對「數碼娛樂」有展望，例如發展電競方面，數碼港由去年初至今已舉辦50場電競賽事，支援過百個年輕人學習這個新領域，形容他們出來「唔憂工作，需求好大」，因電競能帶動整個新經濟，例如電競音樂、電競旅遊、電競場地和人才管理、網絡安全等，亦令年輕人透過電競可學習數碼科技，提升雲計算等各方面技能，對年輕企業家很有幫助。

他又說，洛杉磯發展「智慧生活」值得香港借鏡，香港在兩年前推出智慧城市藍圖，而數碼港在智慧出行、智慧理財、智慧大廈等，已有不少初創企業加入，如獨角數KLOOK（客路）、專家網絡平台LYNK等，形容數碼港就如智慧生活的「百貨公司」。

林家禮提到，沒有風險投資「很難搞創科」，數碼港旗下「數碼港投資者網絡」設有100個基金，「來到數碼港，便不擔心有沒有錢的問題，快點搞好計劃和模式，組織團隊，節省很多時間」，基金參與的合投已達約50至60億港元。