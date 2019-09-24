孟晚舟引渡案再次開庭審理　任正非稱其無罪有抗辯證據

9月23日，華為「心聲社區」刊載創始人任正非接受德國電視一台紀錄片訪問紀要，文章顯示，任正非是在2019年5月20日接受訪問。

在訪問中，任正非系統地講述了家庭、當兵、復員、創業的歷程，面對美國對華為和家人的雙重打擊，任正非說：「其實我個人已把生死置之度外，並不覺得我的生命有那麼重要。」

訪問中談及孟晚舟的內容如下：

記者：現在您的女兒面臨著指控，說是違反了美國對伊朗的禁令，美國也在尋求對她的引渡。現在也有一些報道說，這個事情發生剛好處在中美兩國之間緊張的局勢之下。我們也看到其他一些歐洲國家（包括德國、丹麥、法國）表態不會追隨美國的步伐，華為能否應對來自美國的壓力？沒有美國，是否可以繼續很好的發展？

任正非：第一，孟晚舟的問題將來要依照法律判決，我就不多評論了。我們認為，孟晚舟是無罪的，我們是有抗辯證據的，美國檢察官也要拿出證據來。

第二，如果美國在科技上與我們割離以後，華為能不能繼續做下去？我認為，世界本來就應該合作共贏，因為全球化的經濟基礎是互相依存，不能孤立的存在。但是，我們現在可以說，即使沒有美國供應，我們可以獨立生存的，也能生存得非常好，可能也還是世界第一。但是，我們永遠對美國公司充滿敬仰，很多美國公司是願意與我們合作的，他們與美國政客有區別的，我們會永遠與這些美國公司成為長期的戰略夥伴。他們正在尋求美國政府對他們的供應審批，我們堅決購買他們的產品。比如，我們有可以代替高通的零部件，但是50%繼續購買高通的，並沒有完全使用我們的器件。這是我定的，必須要使用美國器件，不能自己一個人獨吞利益。我們永遠都會擁抱美國公司，歷史的挫折過去以後，會更加考驗我們和美國公司的友誼，衹有合作起來，才會把人類文明推向新的進步。

引渡案在周一重開

另一方面，孟晚舟引渡案在加拿大時間周一（23日），於卑詩省高等法院再次開庭審理。

引渡案進入實質性審理階段，也就是說，控辯雙方將就案件已有的證據和關鍵問題進行辯論。

《CBC News》報道稱，孟晚舟案真正的引渡聽證預計要等到2020年1月20日進行，但在那之前，孟晚舟的律師團隊可以要求法庭准許查閱案件有關的資料，他們計劃從中找到加拿大方面濫用司法程序的證據。