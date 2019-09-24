【逃犯條例】香港德商會總裁﹕企業以審慎態度規劃業務

政府提出「逃犯條例」修訂引發連串抗議及示威事件，至今已超過3個月，期間多次爆發警民衝突，亦有多名示威者被捕。投資者對香港形勢感到憂慮，惠譽在本月初時更宣布下調香港主權評級至「AA」，並予「負面」展望。《德國之聲》亦引述香港德國商會總裁寧馬克指出，持續動盪的局勢已打擊香港商界信心，又指出縱使德國企業對香港抱持希望，惟對未來業務規劃持有較審慎態度。

寧馬克進一步指出，動盪局勢讓香港商界信任度下降，又指出惠譽已降香港信用評級，另一評級機構穆迪，將香港評級展望由「穩定」降至「負面」。

局勢未穩定，促使前來香港的旅客數目大減，8月來港旅客數目大減39.1%，為2003年沙士以來最差。連續十多個周末出現示威，不利零售及酒店業發展，示威者發起「機場交通壓力測試」行動，致機場交通嚴重擠塞。

稱德企對香港前景仍抱希望

寧馬克又指出，香港作為亞太區樞紐，旅遊業﹑貿易及物流均依賴穩定的機場基礎設施，在機場抗議及破壞機場內設施，促使本港夏季遊客數量跌至歷史，香港作為安全商務旅行目的地位亦受動搖。

寧馬克指出目前德國企業對本港仍持有謹慎態度，對香港未來充滿希望；又指出大部份德國商人生意並無受什麼影響，不過從事奢侈品及酒店行業的企業卻受到持續的示威活動影響。他又透露不少公司已準備短期應急計劃，制訂明年預算時會更審慎，業務及發展計劃亦作調整。