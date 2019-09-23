【逃犯條例】何君堯促引用《緊急法》立法　蔣麗芸倡立《蒙面法》

立法會議員何君堯今日舉行記者招待會，促請行政長官林鄭月娥引用《緊急情況規例條例》立法。而民建聯立法會議員蔣麗芸在記者會途中「突入」，表示民建聯提倡為《蒙面法》立法。

何君堯表示，過去的周末示威者「在元朗和沙田沒有差別的毆打途人」，又每天都以「野貓式手法」去擾亂各區交通、商場和警署，破壞公共設施及秩序。

指聶德權受「狂徒」圍擾

何君堯提到，現時示威者野貓式干擾香港，要想辦法止暴制亂

，認爲早前已經有不少民間聲明，市民亦勇於出來卻遭毆打，相關措施需要提升。

他批評，昨日政策及内地事務局局長聶德權出席宣揚社會價值觀活動後，受「狂徒」圍擾，行爲過分。

何君堯（左）指特首當務之急需立蒙面法、辱警罪、防止記者阻礙警員執法、防止宣揚「港獨」，以及其他可行的方法，全力支持止暴制亂。（羅君豪攝）

批評被捕者法律後果很輕

對於特首周四與市民對話，他認爲特首做得非常好，但現時大部分市民仍沉默，一小撮人則認爲被逮捕後假釋沒有問題，批評被捕者現時承受的法律後果很輕，而在種種錯誤下效果不得彰顯，促請特首認真考慮下就《緊急法》規例立法。

指要立辱警罪 防止記者阻礙警員執法

他又指，特首當務之急需立蒙面法、辱警罪、防止記者阻礙警員執法、防止宣揚「港獨」，以及其他可行的方法，全力支持止暴制亂。

他稱過去在示威現場見到不明外籍人士，例如星期六（21日）有外籍人士推低警察，而7月28日「光復西環」亦有外籍人士教示威者放火，之後示威者放汽油彈就愈趨嚴重，這些外國人應遞解出境。

蔣麗芸（右）表示，不少外國都有《蒙面法》，主要是在示威集結地方禁止蒙面。（羅君豪攝）

蔣麗芸：意見不同或有人身安全問題

民建聯立法會議員蔣麗芸在沒事先通知之下「突入」記者會。她表示近日見到示威者肆意犯法，繼續破壞港鐵設施，相信大部份香港市民都非常擔心和忿怒。而忿怒市民在街上講一些與示威者意見不同的說話，有可能會有人身安全。

蔣麗芸表示，打人者及侮辱國旗人士均是蒙面，除非即揚拘捕，否則很難追究，警方拘捕後亦很難舉證。民建聯希望可以立《蒙面法》，並指不少外國都有這法例，主要是在示威集結地方禁止蒙面，令過激行為少了發生。

蔣麗芸表示，民建聯所指的《蒙面法》非《緊急法》，《緊急法》是有時限，而他們倡議的《蒙面法》是經正常立法程序的法例，立法流程最快要6個月。