【逃犯條例】共和黨員倡制裁葉劉　容海恩護航：葉太推動人權向前

美國參眾兩院將審議《香港人權及民主法案》，香港眾志秘書長黃之鋒、前立法會議員羅冠聰等人早前到美國訪問，出席多場高規格活動，包括與眾議院議長佩洛西一同召開記者會、出席美國國會及行政當局中國委員會（CECC）舉行的聽證會等。黃之鋒今天（24日）與新民黨立法會議員容海恩接受港台節目《千禧年代》訪問，容海恩認為CECC只邀請民主派出席聽證會不公平，黃之鋒反駁指，容海恩及建制派可自行買機票到美國遊說。 黃之鋒提到，美國共和黨海外事務組織副主席俞懷松（Solomon Yue）早前在Twitter發文，稱可引用「全球馬格尼茨基法案《The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act》」，制裁行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀。容海恩斥俞懷松的言論匪而所思，直指葉劉一直推動香港人權向前行，又說：「嘩，我哋（新民黨）一直喺度維護著香港法治」，黃之鋒則反駁指若葉劉支持人權發展，就不會全力支持修例。

容海恩認為CECC只邀請民主派出席聽證會不公平。（資料圖片/余俊亮攝）

黃之鋒在電台節目中表示，是次訪問行程中感受到美國國會對法案的支持度比過去大，指由法案於17年只有5個國會議員共同提出，到現在有55名國會議員共同提出，反映國際社會高度關注香港情況。黃之鋒指出，法案通過後，美國總統可訂立裁制名單，裁制侵害人權的香港人，包括凍結他們在美國資產和禁止入境美國，同時就賦予香港獨立關稅區地位的《美國香港政策法》，每年將作一次檢視。

黃之鋒對於法案通過感樂觀，稱眾議院支持度大，又指仍在努力爭取支持參議院議員。黃之鋒認為，法案可以增加香港民主運動的議價籌碼和向北京施壓。

容海恩表明反對通過《香港人權及民主法案》，認為香港內部問題應由香港內部處理，美國不應插手，質疑為何CECC只邀請民主派的議員、市民、參與示威的人士到聽證會表達意見，而非聆聽各方、各黨派的意見，包括建制派意見，認為CECC的做法不公平和不全面，又認為《香港人權及民主法案》將令香港經濟遭美國箝制。

黃之鋒反駁指，容海恩及建制派可自行購買機票到美國遊說國會議員，稱他赴美國機票的費用也是由眾志自行承擔，又指沒有民主派人士要求美國在通過馬上制裁香港和取消獨立關稅區地位。

黃之鋒倡制裁警隊、選舉主任、官員

黃之鋒提到俞懷松早前建議制裁葉劉淑儀；容海恩斥俞懷松的言論匪而所思，「葉太依家都唔係政府官員，雖然佢係行會成員」，又直指葉劉一直推動香港人權向前行，又說：「嘩，我哋（新民黨）一直喺度維護著香港法治」，黃之鋒則反駁指若葉劉支持人權發展，就不會全力支持修例。

至於香港眾志有否向美國政府建議制裁甚麼人，黃之鋒認為法案通過後應制裁取消參選人資格的選舉主任、政府官員和使用暴力的警隊。