華為承認在國際市場面臨挑戰　交出半年成績單

華為在香港舉行發佈會，發佈一系列智能產品，包括全新智能手機、智能手錶、可穿戴設備以及各種智能配件等。

華為消費者業務大中華區副總裁何鴻略表示，儘管華為現時在國際市場上面臨挑戰，但在國際市場仍然保持較快增長，2019年上半年全球的發貨量是1.18億部，比2018年同期增長了24%，已經佔據全球手機市場份額的17.6%。

何鴻略表示，在各種不穩定因素的影響下，華為的生產有所滯後，但是在香港的市場份額有10%的增長。

2019年前8個月，華為在香港的市場份額平均達到22.8%，高於2018年同期的12.8%。前8個月的銷售額也同比增長超過了四成。

何鴻略認為，華為現時面臨挑戰，但仍會積極打造更多不一樣的體驗，包括研發更多創新科技及配件等。

稱美國禁令對公司業務無大影響

面對美國的打壓，華為董事長梁華於周二（24日）表示，美國將華為列入禁令清單對華為的運營沒有什麼太大影響，目前公司一切正常。

面對美國的禁令，目前已有高通、ARM兩大芯片巨頭宣佈繼續向華為供貨。

5月份，華為被美國列入「實體清單」，谷歌、高通、ARM等企業相繼宣佈中止與華為的部分業務往來。高通是全球最大智能手機芯片供應商，ARM則是全球最大的芯片架構（IP）供應商。