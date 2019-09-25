【華為風波】或將5G技術賣給美國？　華為董事長梁華：是真心的

華為創辦人、公司總裁任正非早前表示，如果美國仍不信任華為，他可將整個華為5G平台技術轉移給任何美企，願「幫助美國建立起5G產業」。 對此，華為董事長梁華昨日（24日）指出，華為的5G技術都可以轉讓許可給美國公司，任正非之言「是真心的，不僅僅是說一說。」

任正非早前表示，如果美國仍不信任華為，他可將整個華為5G平台技術轉移給任何美企，願「幫助美國建立起5G產業」。（資料圖片）

昨日下午，梁華在深圳華為總部跟前來參加第三屆「中德美媒體論壇」的中德美部分媒體負責人座談。

對於5G技術轉讓的問題，梁華表示，基於公平合理無歧視的前提，華為的5G技術、代碼、網絡規劃設計，都可以轉讓許可給美國公司。「華為的設備還沒有進入美國市場，如果華為技術可以服務美國市場或全球市場，並出現公平合理的競爭對手，將防止華為產生惰性，會在市場上更加有競爭力。」

他補充道，技術許可也要繳費，這從商業上也是合理的，「所以任總 （任正非）跟團隊討論以後提出『賣5G技術』，『是真心的，不僅僅是說一說』。」

梁華表示，技術許可也要繳費，這從商業上也是合理的。（資料圖片）

任正非：可將整個華為5G平台技術轉移給任何美企

早前報道，美國《紐約時報》專欄作家Thomas Friedman刊出任正非的專訪。任正非表示，如果美國仍不信任華為，他可將整個華為5G平台技術轉移給任何美企，華為願「幫助美國建立起5G產業」。

任正非又指，華為願意對外授權其5G技術，只要支付一次性的費用，就可長久使用華為現有的專利、程式碼和技術藍圖。