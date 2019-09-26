測量師學會建議重啟私人參建居屋計劃　116幢工廈轉型做住宅

特首林鄭月娥將於下月發表《施政報告》，香港測量師學會就施政報告提出6大建議，當中包括盡快公布及推出「土地共享先導計劃」；就「明日大嶼」及維多利亞港以外近岸填海，以增加土地供進行深入及全面研究。

同時要改善現行補地價制度；重啟私人參建居屋計劃（PSPS）；將目前劃在分區大綱圖「住宅（戊類）」的116幢工廈，容許業主重建或改裝成私樓出租；另外亦由政府牽頭，為「組裝合成建築法」設立統一標準；以及推廣在2手樓宇買賣前，由專業人士撰寫勘測報告。

測量師學會就施政報告提出6大建議。左起：測量師學會土地政策小組主席劉振江、建築政策小組主席何鉅業、房屋政策小組主席林家輝（許世豪攝）

重啟PSPS 加快興建居屋速度

測量師學會房屋政策小組主席林家輝認為，重啟私人參建居屋計劃，目的是要加快建屋的速度，現時房委會興建居屋需時6至7年，而私人發展商的最多只要3年時間，「（私人發展商）做得慢係自己蝕本。」

另外，學會認為政府可加快工廈轉型成私人住宅，特別在已劃為住宅用途的116幢工廈，部份業權較為集中，雖然有建築限制，或令改裝有困難，但認為技術上可解決相關問題，因此建議政府在政策上配合，提供優惠地價或額外樓面等誘因。

「組合屋」已成市場趨勢，測量師學會建築政策小組主席何鉅業認為，當局應該制定統一的設計指引，避免設計質量參差等問題；不過現時業界面對運輸困難，運輸署應酌情放寬相關規定。