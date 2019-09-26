改劃農地程序繁複　測量師學會：優化「補地價仲裁先導計劃」

特首林鄭月娥將於下月發表《施政報告》，相信土地政策及房屋問題，繼續成為市民關注的重點之一。香港測量師學會向政府提出六大建議，冀改善土地及房屋供應不足的問題。

多個政黨都提到，政府應考慮引用《土地收回條例》，去收回農地興建公營房屋。香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，過去發展商並非不想發展農地，而是向政府申請改劃的程序繁複。

他指出，一幅地由申請規劃及換地准許，往往需時10年或以上，到商討補地價的時又因估值等問題未能達成共識。「就算政府自己做，都有好多嘢（程序）要搞。」

即使政府稱要加快農地改劃，中間亦會有好多聲音阻礙。他先以新界東北發展計劃為例，相關規劃己逾廿年，惟中間有不少反對聲音，到近日才宣布明年才開始收地；同樣元朗橫洲一期因大部分土地都有人使用，即使政府已經收回土地，在安置等問題上未解決，亦沒有土地實際使用權，「制度流暢都好，中間有沙沙石石都令件事好慢。」

香港測量師學會建議，政府應檢視土地補價評估的各項假設，檢視「補地價仲裁先導計劃」，提高流程的透明度。（吳鍾坤攝）

建議優化「補地價仲裁先導計劃」

因此，鑑於土地契約修訂或換地期間，對補價評估的爭議，令到私人土地發展出現僵局，學會建議改善補價評估流程， 加強地政總署與市場從業員之間的溝通，收窄市場與政府之間對建築及銷售成本等計算的落差。

同時政府應檢視土地補價評估的各項假設，檢視「補地價仲裁先導計劃」。提高流程的透明度，包括容許駁回申請；如果雙方同意公開仲裁的結果；以及就雙方提出的金額，為仲裁補地價最終金額設定上下限，以增加發展商使用相關計畫的誘因。

香港測量師學會房屋政策小組主席林家輝補充，政府亦可先考慮使用組合屋（MIC），興建臨時房屋，優先安置好當區居民後才討論賠償，以加快發展。

支持透過「明日大嶼」增加土地供應

另外2019/20年度政府可供編配的公屋單位約24,100個，較18/19年度少約30%。學會建議政府盡快公佈「土地共享先導計劃」詳情，透過公私營合作發展農地。

另一方面學會亦十分支持政府透過「明日大嶼」及維多利亞港以外近岸填海，以增加土地供應。認為政府應先進行深入及全面研究，以科學化的數據去釋除公眾疑慮。