政府收732萬呎東北地　恒地有100萬呎地涉其中　或可獲賠逾11億元

地政總署今日根據《收回土地條例》﹑《土地徵用（管有業權）條例》，在古洞北及粉嶺北新發展區，張貼收回土地公告，落實發展計劃，包括新發展區的前期及第一期地盤平整﹑粉嶺繞道及相關基礎設施工程。

政府指出會收回784幅私人土地，涉及面積約68公頃，以及被9個墳墓所佔用土地，有關土地將於收回土地公告張貼後3個月歸還予政府，並會向土地業權人提供特惠土地補償，而歸還日期並非遷出限期，受影響住戶應留意署方在7月31日或之後向每個住戶發出的信件內所註明的遷出限，即由2020年上半年至2022年下半年不等。

在新界東北擁有多幅農地的恒基地產（0012），亦有部份農地遭政府收回。在68公頃（約732萬平方呎）土地中，恒地佔其中100萬平方呎。該公司發言人表示會樂意配合。

若以政府收地特惠補償金為1,124元計算，恒地可獲11.2億元收益。

粉嶺北及古洞北有三幅地正申請換地

截至今年6月底，恒地在新界擁有4,590萬平方呎農，其中在粉嶺北新發展區擁有240萬平方呎土地，預料其中80萬平方呎土地可符合原址換地條件，其餘則可能會被政府以現金補償方式，收回作公共用途。

恒地在中期業績公告內指出，位於粉嶺北及古洞北的3幅土地向政府申請換地，已獲政府同意進一步處理。3幅位於粉嶺北的土地，分別22.8萬平方呎﹑24萬平方呎及24.1萬平方呎，預料可提供44萬平方呎商場樓面面積，及300萬平方呎住宅樓面面積，有關發展面積有待達成補地價協議方落實。