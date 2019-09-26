【新界東北】政府張貼收回土地公告　784幅私人土地年底交政府

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新界東北新發區工程即將上馬，政府今日（26日）公布，已於古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程範圍內，張貼收回土地公告，涉及土地用作前期及第一期地盤平整以作新市鎮發展、粉嶺繞道及相關基礎設施工程。

今次收回784幅私人土地，涉及面積約68公頃，土地將於收回土地公告張貼後三個月，即12月27日歸還政府所有。政府將會向相關的土地業權人提供特惠土地補償。

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地政總署今日根據《收回土地條例》，在古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程範圍內，政府劃定收回的土地上，張貼收回土地公告。政府將收回784幅私人土地，涉及面積約68公頃），另有被九個墳墓所佔用的土地。相關土地將於收回土地公告張貼後三個月，即今年12月27日正式歸還政府所有。

當局指，上述的歸還日期並不是各個住戶及業務經營者須遷出的限期，因為政府早前已向受影響住戶發信，指遷出限期由2020年上半年至2022年下半年不等，受影響業務經營者遷出限期則由2020年上半年至2023年上半年不等。政府將會向相關的土地業權人提供特惠土地補償。

政府表示，受第一階段工程影響的合資格住戶已於七月中旬開始，陸續獲房委會編配安置單位，並於近日開始辦理入伙手續，而受餘下階段工程影響並已提交「自願提早搬出和交還寮屋構築物申請」的合資格住戶，亦已於八月下旬起陸續收到房委會的配房通知書。

古洞北及粉嶺北新發展區全面落成後，將提供約71,800個房屋單位。其中，第一階段工程將提供約21,000個房屋單位，當中18,000個為公營房屋單位，預計首批私營房屋及公營房屋住戶分別可於2023/24及2026/27年入伙。

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