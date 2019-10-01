香港已非最可能出現樓市泡沫的城市？　邊個城市超越香港？

香港樓價難以負荷程度，相信普羅大眾應該感受得到，並認為樓市有機會出現泡沫。瑞銀最新及發表的《全球房地產泡沫指數》報告指出，原來香港已非在「最有可能出現房地產泡沫城市」排名中稱冠，排名連降兩級至第3。

至於哪個城市超越了香港的排名？報告指出是德國的慕尼黑，及加拿大的多倫多。

為何慕尼黑及多倫多可以超越香港，成為全球最有可能出現樓市泡沫排名中，為第1及第2的城市？瑞銀指出受惠於當地強勁及多元化的本土經濟，加上穩固的人口增長及新供應不足，促使慕尼黑樓價上揚。在過去10年，該德國城市樓價累升逾倍，租金亦有40%升幅。

多倫多出招控樓價

多倫多樓價同樣經歷了飆升。瑞銀指出當地樓價在從2000至2017年間，累升3倍。當地政府亦有採取溫哥華政府做法，對非本地買家徵收稅項﹑租金管制，收緊按揭要求等，以應對日益惡化的負擔能力。

香港樓市情況又如何？瑞銀指出在強勁的投資者需求帶動﹑正面的情緒，及憂慮錯失資本增值機會，均成為樓價從2008年至2018年間倍升的動力。不過疲弱的經濟前景，冷卻了部份買家的入市意欲。

報告亦指出，德國法蘭克福及法國巴黎成為新增泡沫風險最突出的城市。可是倫敦樓市已大為降溫，並促使倫敦4年來首次脫離泡沫風險區域。