國慶中環3星酒店即日入住房價最平僅過400元　管理層：去年2000元

10月1日國慶日，本港連環爆發多場示威，警方更以「暴動」去形容今次事件。在示威未開始前，已經有逾40個商場宣佈關閉，其後更有47個港鐵站先後「封站」。

近日事件亦影響訪港旅客人數，入境處今日（2日）公布，昨日15個管制區的入境人次為324,922，出境人次則有218,180，分別較去年10月1日的652,328人次及337,224人次，「斷崖式」下跌50%及35%。

位於中環、屬3星級酒店的一位中層管理層向《香港01》稱，國慶當日入住率只有65%，主要都是外國人入住，內地客大減，而即日預訂的房價更跌至逾400元；對比去年，國慶期間每晚的房價最平都要1,900元至2,000元。

過去3個月平均入住率跌至7成

他透露，自己去年在旺角另一家酒店工作，國慶最平房租平均高達4,000元；而過去3個月，受示威活動影響，平均入住率跌至7成幾，都是以外國旅客為主；即日入住的房價，就由平時的600元至800元，跌到最平只有300元至400元，「3星酒店房價好波動，因為係求入住率，以前（入住率）無100%都去到8、9成。」 人手方面他稱沒有大變動，「係有個過唔到試用期」，不過就相信公司會取消「花紅」。

姚思榮：國慶酒店預訂率只有約5成

旅遊界立法會議員姚思榮認為，「黃金周」首日的旅客人數比預期差，相信與近月的示威活動有關，加上今年是國慶70周年，不少內地人都會先留在國內參與慶祝活動，再決定是否出外旅遊，「好多時佢哋都會臨時決定到香港，所以啲房價先會咁貴。」因此相信真正反映「黃金周」的情況，是今日到10月6日之間的表現。

他稱，過往「黃金周」接待較多臨時決定來港的自由行旅客，以往3、4星酒店房價近2,000元，估計現時的價錢,與平日比較跌約5成，與去年同期比較則大跌近6至7成。而截至9月底，酒店預訂率只有4、5成；部分經常出現示威的地區，則只有約2至3成。

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黃家和：香港好像死城

餐飲聯業協會會長黃家和就表示，早前已經估計，業界生意會受影響，推斷整體生意減少一半以上，示威區生意更大跌7、8成。他表示昨日封閉多個港鐵站，亦影響跨區消費，但由於不在港，實際情況未能確實掌握，惟收到很多業界反應，因不少地鐵站關閉，「香港好像死城、很多旺區的店都關門，遊客又大幅減少，可想像情況著實很差。」