【定期存款】滙豐推港元定存優惠　3個月最多袋2.5厘息

踏入10月，雖然大型招股暫告一段落及季結效應減退，惟本地銀行繼續上調定期存款息率「吸水」。本地龍頭大行滙豐宣布推出優惠，客戶以數碼渠道開立港元及美元定存可獲高息，其中3個月港元定存年利率最高達2.5厘。

較傳統申請渠道最多高0.3厘

滙豐表示，客戶透過該行流動理財應用程式或網上理財，以新資金開立3個月、6個月及12個月的港元或美元定期存款，將可獲得優惠定期存款年利率，對比透過分行及電話理財申請，最多高出0.3厘。該行亦同時上調3個月及6個月，以新資金開立的港元和美元定期存款。

以數碼申請渠道計算，該行3個月港元定存利率介乎2.21至2.5厘；6個月定存年利率為2.26至2.55厘；12個月則為1.86至2.2厘，起存金額為新資金1萬元。

此外，該優惠亦適用於以新資金開立的美元定存，以數碼申請渠道計算，3個月定存利率介乎1.96至2.2厘；6個月定存年利率為2.01至2.25厘；12個月則為1.81至2.05厘，起存金額為2,000美元。

滙豐香港區零售銀行及財富管理業務主管欣格雷表示，該行致力發展及提升數碼銀行服務，以配合客戶使用網上及手機應用程式來管理個人財務的需要，而定存對不同類型的客戶來說，都是一個常用的投資工具，推出此項服務是為客戶提供更多渠道，以簡單、方便的方式開立定期存款，並照顧數碼新一代的需要，讓他們探索更多投資機會。