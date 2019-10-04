倫交所股東要求港交所加碼　包括提價兩成及增現金比重

港交所﹙0388﹚收購倫敦證券交易所﹙LSE﹚，天價作價未算高！據路透報道，部份倫交所股東要求港交所提高現金比重，同時把收購作價增加2成，方會同意收購建議。

報道指，上述股東合共持有倫交所3%的權益，並正獲港交所游說支持方案。

港交所上月提出收購建議，擬以現金加股票的組合，以每股83.61英鎊作價，向倫交所提出收購，估值達296億英鎊。據安排，港交所有權在10月9日前提出具約束力的收購建議，否則便取消收購。

Jupiter Financial Opportunities Fund基金經理Guy de Blonay透露，最近與港交所聯席總裁Romnesh Lamba會面時，提議對方將每股作價提升至介乎90至100英鎊，較原建議的每股作價高近2成。

提出收購建議2日後遭倫交所董事局拒絕

不過在港交所提出該收購建議2日後，便遭到倫交所董事局拒絕，並指出收購建議存有基本缺撼，以及會繼續進行收購數據公司Refinitiv。

可是港交所並無放棄，除了有傳聞指出已聘用滙豐等為顧問協助收朋後，包括李小加等高層現身倫敦向倫交所股東進行游說。

另有報道指出港交所就今次交易，尋求最多80億英鎊銀團貸款。