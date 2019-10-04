貿發局稱香港可發展成數字絲綢之路樞紐　料大灣區成創新腹地

「一帶一路」近年成為中國的基本國策，中央發改委於2015年亦提出「信息絲綢之路」概念，期望加強國際通訊互聯互通的水平。貿發局委託研究團隊進行一項研究，報告提出香港於「數字絲綢之路」的多個發展定位。身兼數碼港主席的「一帶一路委員會」數字絲綢之路工作小組召集人林家禮表示，本港已孕育出8隻初創獨角獸，正晉身國際金融科技中心，相信香港可成為數字絲路的樞紐。

大灣區有助擴大技術應用場景

報告提出香港於「數字絲路」的發展定位包括雲端資料中心、國際數字金融中心、仲裁中心、智能中轉港、智能城市及智慧經濟體。理工大學工商管理學院尚乘金融科技中心總監唐憲生表示，「數字絲綢之路」成功的先決條件在於科技基建，包括電纜網絡、衛星導航及通訊系統等，本港應考慮建立雲端數據平台，鼓勵數字絲綢之路沿線國家分享及共用資料。香港有完善制度維護數據和資訊的完整，是建立雲端中心的理想地點。

他又指，本港背靠粵港澳大灣區，有望將數碼技術的應用場景擴大，有利本地初創公司推動轉型及業務發展，並於下一步拓展東南亞甚至「一帶一路」市場。

唐憲生稱，本地初創可背靠大灣區的龐大市場，擴大科技應用場景。

身兼數碼港主席的「一帶一路委員會」數字絲綢之路工作小組召集人林家禮則稱，本港素來為國際金融中心，近日金融科技（FinTech）發展相當迅速，已居於國際前列，而數碼港1,400間科技公司中，有400間為金融科技公司。

林家禮稱數碼港初創暫不受影響

雖然近日本地政局不穩，但林家禮透露數碼港內的初創公司所受影響不大，大部分繼續專注創新研發工作。對於數碼港早前公布於10月起減租一半、為期6個月，他回應指會繼續檢視初創營運，日後或推出更多措施，初步想法是鼓勵外國企業旗下的創投基金來港營運，「幫手為本地初創打開度門」，另亦希望引入更多策略投資者，包括家族辦公室、天使投資基金等，以協助初創長遠發展。

林家禮又稱，但外國風險投資者來港意慾未有減少，包括來自歐洲及中東的投資者。對於本地形勢，他認為一如2003年沙士及此前的金融風暴，在政治事件「撥開之後」，香港很快就能重回正軌。