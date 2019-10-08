證券業協會：首3季券商自願停運及暫停營業數目　按年增38%

香港證券業協會主席徐聯安表示，第2及第3季股市成交額按年下跌19%，按月成交萎縮，中小型券商面對很大經營困難，包括高昂租金同監管成本上升，是自金融海嘯後較大風浪，期望政府下調或減免券商持牌費用及個人牌照費用，與券商「共渡時艱」。

徐聯安說，截至今年9月底，券商自願停止運作及暫停營業有22間，去年同期為16間，但相信與證監會的孖展新規關連性不大，只是券商自身經營方針和策略問題，看到倒閉的傾向為較新成立的券商。

另外，他指業界局部開始裁員，但未見惡化，不認為會有倒閉潮。他希望當局在風險監管和業界發展之間能找到平衡點，如就孖展新規提供更清晰的指引，及酌情處理偏離指引的券商。

他指，亦留意到新增券商創新高，今年截至目前有30間，故全年券商數目有淨增長，而新增券商以中資券商為主。

證券商協會今午舉行傳媒午宴，講解證券業界狀況。（區嘉俊攝）

對港股交投不抱太大期望

徐聯安表示，本地事件影響投資者情緒，投資者在波幅市內傾向保守，但未見明顯資金流走，認為資金流向取決回報。他又期望，本港新股集資額可保全球三甲之內，但由於外圍環境未明朗，對港股成交量不抱太大期望，相信交投會維持800至900億元。

他又說，大家對社會動盪覺得痛心，業界希望政府與市民溝通，減低對立，大家平靜落來，回復社會繁榮安定。