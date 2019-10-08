安我保險獲發首個虛擬產險牌照　亞洲保險持股51%　陳智思任董事

本港首批虛擬銀行有望於年底前正式面世，而保險業的數碼化進程亦不斷加快。保險業監管局宣布，已透過快速通道，授權首間一般保險公司，為當局去年底向Bowtie（保泰人壽）發牌後的第二個虛擬保險牌照。

根據保險人登記冊，獲發牌公司為安我保險（Avo Insurance），由行政會議召集人陳智思任總裁的亞洲保險合資成立。

亞洲保險持股據報達51%

保監局發出新聞稿，宣布透過快速通道，首次持有全數碼分銷渠道的非人壽保險公司發出牌照。其後Avo於其Facebook專頁確認，已獲局方授權，即將成為香港首家提供一般保險的虛擬保險公司，消費者將可於其網站以數個簡單步驟，隨時隨地揀選生活保障。此前有報道指，亞洲保險對該公司持股達51%，其餘49%則由離岸註冊公司HH AINS持有，而陳智思亦為安我保險的董事。

保監局行政總監張雲正表示，獲發牌公司的策略重點，是透過特定數碼分銷渠道，不經中介人為某些被忽略的消費群提供創新和以客為本的產品，包括醫療及旅遊保險產品。他又指，期望透過快速通道授權虛擬保險公司，鼓勵及促進香港廣泛應用保險科技，以改善客戶體驗、推動保險服務普及化、建立可持續的金融科技生態圈、減低合規負擔和提高監管效率。