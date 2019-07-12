【IT轉戰金融】名校畢業從Debug做起　保險公司CEO搣甩定型靠自學

由Aviva、騰訊（0700）等合組的Blue，去年9月搶閘成為本港首間網上人壽保險公司。公司行政總裁孔德秋，在行內有逾20年的歷練，但回首初出茅廬之時，他並非保險專科出身，反而是以IT人作起點，跑遍金融業不同領域。 從「對住個芒」的IT人，變講求面面俱圓的保險公司舵手，不僅要敢於突破職場定型，管治手腕亦要恰到好處。總結其管理哲學，孔德秋深信改變員工不能靠嚇，首要先改變自己。他早年於日本工作時，就為了打破語言隔閡，決心「密集式」苦學日文，「攰到次次有半堂都瞓着！」 FinTech（金融科技）雖然以「Fin」行頭，但「Tech」的重要性，有過之而無不及。孔德秋揚言，在當今世代IT人早已不局限於「大後方」支援角色，「反而係所有行業嘅創新骨幹！」

Blue於去年9月舉行發布會，孔德秋於台上宣布公司成為香港首個網上人壽保險品牌。﹙資料圖片﹚

「香港從來沒有數碼人壽保險公司，直至現在。」孔德秋首次亮相鎂光燈之下，是去年9月Blue於中環碼頭舉行的品牌發布酒會。他從簇擁的人群裏徐徐步出，在台上侃侃而談金融科技世代，保險業美好的未來，席間舉手投足，皆散發着常見於保險人身上的過人自信。

不過這個全新保險品牌的掌舵人，原來並非保險代理「紅褲子」出身，其長達20年的事業足迹，反而是由IT人開始。驟眼看來，由IT人變成保險公司的CEO，從幕後走到幕前，彷彿經歷了無數次大大小小的轉型，但聽他分享職場上的點點滴滴，這些轉折不僅談不上是「轉跑道」，反而像是隨緣之至。

80年代入行 做IT人「最悶蛋工作」

在美國修讀電機工程的孔德秋，畢業後在90年代的一片科網熱潮中，加入金融機構成為IT人。雖然出身自名校康奈爾大學，但他最初負責的工作，卻可能令不少IT人嗤之以鼻，「初初畢業當然雄心壯志，但入行後第一個任務，只係做系統測試，檢查軟件有無問題、Debug（除錯）、寫報告，可以講係最悶蛋嘅工作！」

孔德秋自美國名牌大學康奈爾大學畢業後，旋即投身金融機構成為IT人，最初做的是「最悶蛋」的系統測試工作。（網上圖片）

他憶述，當時手頭工作不斷重覆，而且IT人被迫留守「大後方」，多少感到不是味兒。但多年後回望，當年的例行公事，其實是一條絕佳的起跑線，「有好多機會可以由IT開始，因為IT人要管成個公司系統，對成盤生意運作、商業流程，可以了解得好透徹。」在日復一日的系統測試中，他不斷從中偷師，金融企業的全盤運作漸漸了然於胸。

IT狗無位上？ 過來人籲放下定型

在「三歲定八十」的香港社會，一張大學「沙紙」既是職場入場券，也容易成為打工仔一生難以突破的枷鎖，亦因此令不少IT人自嘲為「IT狗」——只會按照客戶或上司的要求去辦事。作為過來人，孔德秋寄語IT人不能因背景而局限發展，反要學懂放下給自己的定型，「我從來都唔覺得，自己一日做IT就要一世做IT，一直希望參與得更多。」

從IT人起步，他於90年代先後任職高盛、美林等投行，並於1999年轉戰保險界，先後在多間知名金融機構的資訊科技、行政管理、營運以至風險管理部門擔任領軍人物。

IT人「對芒」多過「對人」，但孔德秋認為在當今世代，IT人已非後援角色那麼簡單，更是各行各業的創新骨幹。（資料圖片）

正值金融科技世代，IT人現在的職業前景理應更加光明。孔德秋直指，現時不論是銀行、保險以至投行都離不開金融科技，不少IT部門管理人，最終都被擢升為整間公司的管理層，「大家或者覺得IT只係負責支援，但呢個時代，IT係所有行業嘅創新骨幹！」搣甩「IT狗」定型、最終更「坐正」成為保險公司Blue的旗手，孔德秋或許正是最佳「答案」。

外派日本 苦學日文打破隔膜

IT人這個起點，不僅帶領孔德秋「踩過界」，更令他有機會前往不同地方工作。2003年，他被派駐日本，執掌一間保險公司亞洲區的資訊科技事務。雖然語言不通、文化不同，但他沒有急於在當地同事面前樹立威信，反而放下身段先改變自己，而關鍵一步正是突破語言障礙，「收工後7點半，老師就會嚟我寫字樓教日文，每星期3堂、每堂一粒鐘。但放工後好攰，每堂都有20分鐘瞓着，不過日本人老師好有禮貌，只會望住我瞓，瞓夠又繼續上。」

他自言，雖然不少日本人也能使用英語溝通，但要作為打開心窗的「敲門磚」，英文遠遠不夠，「好多管理理念，都係教你點樣改變人，但反而應該先改變自己，先去明白人哋文化、語言、歷史，然後再講點樣改變人。」

孔德秋於2003年前往日本工作，更為了打破與當地同事的隔閡而苦學日文。（視覺中國）

接手CEO重任 「即刻好大壓力！」

幾度飄洋過海，也曾在不同公司歷練過，2016年他加入英傑華（Aviva）出任亞洲區首席風險官，未幾即被委以重任，執掌公司與騰訊、高瓴合組的Blue。他憶述當時心境，「首先好興奮，然後即刻好大壓力！」興奮在於有一個難得機會，可以改造向來守舊的保險業；壓力卻在於要搭建一間100%數碼化的保險公司，行內幾乎沒有一部可供參考的教科書。

創新沒有教科書，即使有三大股東作為後盾，要由無至有搭建一間數碼保險公司仍非「話咁易」。孔德秋透露，一如很多初創，團隊「埋班」後難題接踵而來，但除了人才及競爭，更大的挑戰來自心態。他舉例指，網上保險產品要簡單至上，故此團隊必須摒棄過往在保險公司的一貫做法，「如果你做慣手勢，一坐低已經覺得『保險就係咁複雜』，咁成件事就只會愈來愈複雜，因為你已經再無動力改變！」

孔德秋坦言，從三大股東手上接下Blue CEO重任時，「首先好興奮，但即刻就好大壓力！」

管理不靠嚇 冀打通同事任督二脈

從投行的IT新鮮人，變成保險公司的IT主管，最後做到CEO，孔德秋的管理哲學，或許也與其職場足迹一脈相承。他自言，世間上最惡劣的管理莫過於一味靠嚇，「即係我做得你老闆，我叫你做咩，你都要聽！」至於最「神級」的管理層，應該要親手打通同事的「任督二脈」，「譬如你一睇佢份CV，可能只係做過IT，但如果你只係睇到佢呢一面，就未必可以將其他潛力帶出嚟。」

這種不怕「踩作界」的作風，在他領導下被注入成為Blue的基因。孔德秋指出，自己平時相當鼓勵同事因應能力及興趣發展技能，故此員工「轉部門」並不罕見，公司亦設有培訓計劃，部分新員工入職後，可每6個月調任不同部門，協助他們尋找真正屬於自己的戰場。