納斯達克收緊中企上市門檻　金融科技平台要變通？

中美舉行新一輪貿易磋商前夕，有消息傳出美國納斯達克股票交易所對中國小企業實施限制。納斯達克收緊中國小型企業上市門檻的做法，可能會讓中國金融科技平台赴美IPO轉道紐約證券交易所。

《21世紀經濟報道》10月9日報道，一位正計劃登陸納斯達克股票交易所（Nasdaq）的中國國內金融科技平台負責人表示，納斯達克正考慮收緊中國小型公司的首次公開募股（IPO）審批門檻，放慢這些企業的IPO審批速度。納斯達克之所以這麼做是，因為發現越來越多中國小型公司的大部分IPO募資額來自中國投資機構，而不是美國機構投資者與個人。

《路透》9月30日報道稱，根據監管文件、企業高管和投行人士的說法，納斯達克股票交易所正收緊限制，放緩審批速度，以打擊中國小企業IPO。

一位熟悉金融科技平台赴美上市業務的投行人認為，由於行業監管趨嚴，當前中國金融科技平台赴美上市已挺難吸引美國投資機構的青睞。

鑒於行業監管趨嚴與互金行業備案進度不明朗等因素，過去半年多家投行已婉拒多家中國國內金融科技平台赴美上市業務。

個別中概股或採取措施變通

為了順利登陸納斯達克，個別金融科技平台只能採取新的變通措施，其中包括向納斯達克方面承諾在IPO過程，至少25%至30%募資額來自美國投資者，或者引入美國公民加入公司董事會，以此增加企業在美國投資機構與個人投資者領域的曝光度。

而個別急於登陸美國資本市場的中國國內金融科技平台正考慮轉向登陸紐交所，不過，相比納斯達克側重歡迎處於初創期或業務轉型期的中小型企業，紐交所更青睞在某個細分市場佔據龍頭地位的企業。這將導致不少中國國內中小型金融科技平台可能被拒之門外。