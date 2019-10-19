【財經點睛】中國爆發非洲豬瘟　累豆粕價跌　大豆油卻節節攀升？

中國生豬產量受到非洲豬瘟疫情拖累而下降，用作飼料的豆粕需求自然受波及，惟中國從海外入口的大豆數量卻明顯增加，並推高大豆油價格。

據調查公司Oil World統計，在2018至2019年度，中國從海外進口的大豆油及棕櫚油等食用品數量達1,167萬噸，按年增長25%，而增幅亦較上一個年度的8%增幅明顯加快。其中大豆油在該年度進口量為82萬噸，按年增長約2倍，棕櫚油增長約為2成。

豆粕及粟米價格分別較高位跌1成

隨著中國進口更多大豆油，推高了國際價格。據《日本經濟新聞》報道，截至10月上旬，芝加哥大豆油期貨價格約為每磅30美仙，較9月底增加4%，為今年2月以來最高水平。報道亦引述伊藤忠商事旗下Food Management Support Corporation的本部長服部秀成指出，中國進口有關產品，對價格帶來支持。

中國從美國等產地入口大豆，當中80%作為混合飼料，餘下用於生產食用油。受到疫情影響，大豆入口量減少。

雖然中國因非洲豬瘟等問題，減少入口大豆，但是服部秀城卻指出，隨著食用油需求仍存在，帶動食用油進口需求增加。報道指出若中國增加從海外入口食用油，國際食用油價格或會受波及，對日本帶來壓力。

大豆油上揚，不過豆粕價格卻下跌，豆粕每美噸（約910公斤）價格為301美元，較今年6月高位跌1成。粟米價格則為每蒲耳式3.9美元，較今年7月高位跌1成。